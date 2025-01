Serviciul de Securitate rus (FSB) a arestat patru minori suspectați de plănuirea unui atac cu bombă

Cei patru minori, născuţi între anii 2007 şi 2008, "plănuiau să comită un act terorist folosind un dispozitiv exploziv improvizat în locuri aglomerate din oraşul Ekaterinburg", a menţionat FSB, citat de agenţiile de presă ruse.



Doi dintre cei patru suspecţi sunt acuzaţi în plus că au incendiat o maşină de poliţie.



Agenţia de stat TASS a publicat o înregistrare video în care apare, potrivit acesteia, unul dintre minorii arestaţi, cu chipul blurat. Acesta mărturiseşte în faţa camerei că urmăreşte "canale neonaziste pe reţeaua de socializare Telegram". "Am citit pe aceste canale că trebuie să desfăşurăm acţiuni împotriva poliţiei", mai spune acelaşi minor.



De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, atât Kievul cât şi Moscova au anunţat de mai multe ori arestarea unor compatrioţi pentru colaborare cu inamicul, unii dintre aceştia fiind minori.



În Rusia au fost astfel arestaţi mai mulţi minori recrutaţi de serviciile secrete ucrainene pentru comiterea unor acte de sabotaj. Într-un caz de acest fel, doi liceeni ruşi, recrutaţi pe internet cu promisiunea unor sume de bani, au pătruns în septembrie într-o bază militară rusă şi au incendiat un elicopter folosind cocktailuri Molotov. Alţi doi adolescenţi ruşi, în vârstă de 13 şi 14 ani, fuseseră arestaţi anterior tot pentru incendierea unui elicopter. Aceştia au mărturisit că au fost recrutaţi în schimbul a cinci milioane de ruble (echivalentul a 48.400 de euro), dar cel care i-a recrutat nu le-a mai dat banii.



În Ucraina au fost înregistrate de la începutul acestui an peste 200 de incendieri de vehicule militare, iar mai mult de un sfert dintre suspecţii arestaţi pentru aceste sabotaje sunt minori.



De asemenea, serviciile secrete ucrainene au ucis în operaţiuni pe teritoriul rus responsabili ruşi ori susţinători ai Kremlinului, cum au fost un celebru blogger militar rus asasinat într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg sau Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, scriitor naţionalist rus apropiat al Kremlinului, ucisă tot de o bombă amplasată sub maşina sa.



Cel mai recent, luna trecută a fost asasinat la Moscova generalul Igor Kirilov, comandantul trupelor de apărare radiologică, chimică şi biologică ale forţelor armate ruse, într-un atac cu bombă revendicat de Ucraina. Autorităţile ruse au arestat între timp un suspect uzbec, despre care afirmă că a mărturisit că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene pentru acest asasinat, ce ridică semne de întrebare asupra protocoalelor de securitate aplicate pentru protecţia oficialilor ruşi.

