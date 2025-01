Secretele Psihopaților 2: Umilirea copiilor, la DrPsy

Emisiunea ”DrPsy” poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 12:00, pe DCNews, DCNewsTV și DCMedical.

Relația dintre părinți și copii este una profundă și delicată, iar limbajul folosit poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării emoționale a copilului. E relevant ca părinții să evite frazele care umilesc sau rănesc psihologic. Prin urmare, cei doi au făcut o listă a expresiilor care umilesc copiii și din care părintele psihopat se hrănește.

Ei susțin că doar părintele psihopat utilizează aceste fraze:

1. "Nu ești bun de nimic."

2. "De ce nu ești ca fratele/sora ta?"

3. "Ești o dezamăgire."

4. "N-o să reușești niciodată."

5. "Ai distrus totul din nou, ca de obicei."

6. "Nu te încrede nimeni."

7. "Ești doar un copil, nu știi nimic."

8. "Uite ce ai făcut, de ce sunt mereu numai probleme cu tine?"

9. "Niciodată nu faci nimic cum trebuie."

10. "M-ai făcut de râs."

11. "Ai capul în nori."

12. "Nu meriți nimic."

13. "Ești un leneș."

14. "M-am săturat de tine."

15. "Ai un caracter urât."

16. "Nu te străduiești îndeajuns."

17. "Nu mai știu ce să fac cu tine."

18. "Te comporți ca un bebeluș."

19. "Cresc un ratat."

20. "E o pierdere de timp să mă ocup de tine."

21. "Ești o pacoste."

22. "Nu pot să am încredere în tine."

23. "Niciodată nu te schimbi."

24. "Niciodată nu o să fii bun în nimic."

25. "Îmi faci viața grea."

26. "Nu mă interesează ce ai de spus."

27. "Nu o să ajungi nicăieri în viață."

28. "Ești un mincinos."

29. "Nu mă dezamăgi iarăși."

30. "De ce nu poți fi normal?"

31. "Întotdeauna îmi strici ziua."

32. "Ești imposibil."

33. "Cine ar vrea să fie prieten cu tine?"

34. "M-am săturat să explic mereu același lucru."

35. "Nu știu ce m-a făcut să te am pe tine."

36. "Niciodată nu asculți."

37. "Ești un copil rău."

38. "Îți place să îmi faci probleme."

39. "Trebuie să te schimbi."

40. "Ce e în neregulă cu tine?"

41. "Ești slab."

42. "Nu valorezi nimic."

43. "Nici măcar nu încerci."

44. "Toată lumea te critică."

45. "Eșecul tău e inevitabil."

46. "Îngreunezi totul în jurul tău."

47. "Mă simt rușinat din cauza ta."

48. "Nu meriți mai mult."

49. "Ești un eșec."

50. "Te port ca pe o povară."

