Scandal după ce Cîțu l-a dat afară din Guvern pe Murguleț după o zi în funcție: S-o facă PUBLICĂ!

Premierul decide cu cine lucrează şi cât timp lucrează, însă nu ştiu ce informaţie confidenţială ar fi putut primi şeful Guvernului despre mine, iar din partea mea o poate face publică, a afirmat, vineri, într-o dezbatere de specialitate, Marian Murguleţ, fost secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).



"De luni, 28 iunie, ar fi urmat să merg (la minister, n.r.). Tot ce ştiu (despre revocarea din funcţie, n.r.) ştiu din presă. Nu am explicaţii. Mi se pare că e foarte important să stabilim că lucrurile sunt clare: premierul decide cu cine lucrează şi cât timp lucrează. Aici nu avem ce comenta. Referitor la întrebările pe care le-am primit în ultimele mai puţin de 24 de ore, aş face doar două remarci pur tehnice. Unu - nu ştiu ce informaţie confidenţială sau nu ar fi putut primi premierul despre mine, însă din partea mea o poate face publică. Mai mult nu am de declarat, pentru că ştiţi că sunt un tehnocrat, nu mă amestec în discuţiile dintre politicieni. A doua precizare e una legată de postări. O parte a mass-media a speculat că asta ar fi fost una dintre cauze, legat de nişte postări critice pe ştiu eu ce teme... realitatea e următoarea: colega mea mai tânără care se ocupa de pagina mea de Facebook, în ultima perioadă, făcea câte o postare, eu nemaiavând o activitate publică intensă de la sfârşitul lunii ianuarie. Înţeleg că a dat două share-uri - una la un articol de pe edupedu legat de educaţie, şi o alta despre ceva împăduriri în care chiar îşi exprima un dubiu "Aşa o fi?". Imediat după ce marţi sau miercuri au apărut articolele, ea s-a speriat şi a şters foarte mute postări", a explicat Murguleţ, potrivit Agerpres.



Acesta a adăugat: "Rămân un profesonist, un tehnocrat. Lucrez şi voi lucra cu oricine va avea nevoie de expertiza mea, cu orice Guvern, orice partid politic sau organizaţie privată".

Florin Cîțu, decizie oficială de numite a lui Marian Murguleț





În data de 22 iunie, în Monitorul Oficial a fost publicată decizia oficială a premierului Florin Cîţu de numire a lui Marian Murguleţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.



La 24 de ore după această decizie, prim-ministrul a revenit asupra deciziei semnând revocarea lui Murguleţ, explicând că a hotărât acest lucru prin faptul că, ulterior numirii acestuia în funcţie, a aflat informaţii care l-au determinat să facă acest demers.



"În acelaşi timp, numirile acestea sunt politice. Eu am spus de fiecare dată că îmi voi rezerva dreptul, atunci când fac o numire, chiar dacă a trecut de BPN, nu este o numire care face... care ne reprezintă ca guvern, să am o altă opinie faţă de BPN, şi au fost mai multe situaţii. Iar aici, cum am aflat o informaţie care mergea în această direcţie, am revenit asupra deciziei. Sunt foarte ferm în ceea ce priveşte oamenii care vin şi pe care îi numesc în guvern şi, cum am aflat acea informaţie, dacă aş fi avut informaţia la momentul respectiv, nu aş fi făcut numire", a declarat Florin Cîţu, joi, la Palatul Victoria.

Cine este Marian Murguleț





Marian Murguleţ a ocupat, în 2020, poziţia de secretar de stat şi Chief Information Officer (CIO) guvernamental în cadrul Secretariatul General al Guvernului (SGG)



Executivi, lideri şi profesionişti specializaţi în transformare digitală participă, vineri, la evenimentul Digital Transformation Summmit 2021, organizat de Revista Comunicaţii Mobile şi TelecomTV.ro.