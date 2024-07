Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, spune că luni, 8 iulie, avem două aspecte importante: Venus, în sextil cu Uranus și sextil între Mercur și Jupiter.

"Mă uitam pe aspectele săptămânii și mi-am dat seama că este săptămâna lui Venus. De ce? Pentru că face anumite aspecte destul de interesante, plăcute, și își schimbă semnul. Când vorbim de Venus, știm cu co toții, vorbim de toată zona de relații. Sunteți la mare, sunteți la munte, sau pur și simplu stați acasă se vă odihniți, ne priește, aș putea spune, toată această plimbare a lui Venus de săptămâna viitoare.

Venus, în sextil cu Uranus

Mâine, de exemplu, Venus face un sextil cu Uranus, Venus din Rac și Uranus în Taur. E un aspect nemaipomenit pentru a mai schimba ceva în relație, în cuplu, că poate aveți, să zicem, o situație mai tensionată. Mâine, unul dintre voi poate să vină cu idee nouă, poate să vină cu o soluție sau poate să facă o surpriză celuilalt, să îl mai detensioneze puțin. Întotdeauna Uranus își dorește noutate, își dorește prospețime.

Venus în Rac e destul de ancorat, are rădăcini, vrea să stea pe canapea și să lenevească cât e ziua de lungă, dar Uranus îi zice: ok, ok, vrei să stai pe aceeași canapea, nu vrei să stai pe fotoliu? Sau poate vrei să ieși mai mult în grădină? Adică găsește și alte metode prin care să te relaxezi și să te simți bine, și în relații, dar și pe tot ce înseamnă modul în care vă îmbrăcați, vă arătați lumii. Când Venus se întâlnește cu Uranus ce zice? Mai schimbă ceva, nu îți mai lua aceeași papuci, nu îți mai lua aceeași rochie, poate ai ceva prin dulap ce nu ai mai purtat de mult timp.

Sextil între Mercur și Jupiter

Tot mâine avem un sextil între Mercur și Jupiter, un aspect bun, din punctul meu de vedere. Dacă mâine aveți nevoie de activitate mentală, sunt probleme care au nevoie de soluții, aveți discuții, aveți tot felul de dezbateri, aveți tot felul de negocieri, gândiți-vă că Mercur e în Leu, e destul de încrezător, primește aspecte bune de la Jupiter, cumva transmiteți mult mai ușor ceea ce gândiți și nu doar mult mai ușor, dar și cu încredere.

Mâine convingeți pe toată lumea din jurul vostru, trebuie doar să comunicați, să vorbiți și de ce nu să vă și agitați pentru că Mercur în Leu este mai dramatic și nu convinge doar prin cuvinte, ci printr-o întreagă poveste. De cele mai multe ori oamenii care au Mercur în Leu sunt aceea care îți prezintă așa... un basm nemaipomenit", a spus Daniela Simulescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News