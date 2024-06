Rusia atacă Jocurile Olimpice de la Paris printr-un videoclip deepfake cu Tom Cruise

Rusia vizează Jocurile Olimpice de la Paris printr-o campanie de dezinformare care include utilizarea unui "fals Tom Cruise" pentru a nara un documentar care critică organizația din spatele jocurilor, potrivit unui nou raport al Microsoft.

Microsoft a declarat că o rețea de grupuri afiliate Rusiei desfășoară "campanii de influență malignă" împotriva Franței, a lui Emmanuel Macron, a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) și a Jocurilor de la Paris, în condițiile în care mai sunt mai puțin de 80 de zile până la eveniment. Rusia a fost interzisă de la Jocurile Olimpice din 2024, deși un număr mic de atleți ruși ar putea concura ca neutrii.

"Jocurile Olimpice au decăzut", un documentar 'narat' de Tom Cruise

Videoclipul fals al lui Cruise, care a apărut anul trecut pe platforma de mesagerie Telegram, se numește "Olympics Has Fallen" (Jocurile Olimpice au decăzut) și folosește un sunet generat de inteligența artificială din vocea starului de cinema pentru a prezenta un "scenariu ciudat și sinuos" care denigrează CIO. Documentarul, al cărui titlu face aluzie la filmul de acțiune "Olympus Has Fallen" al lui Gerard Butler, pretinde, de asemenea, în mod fals, că a fost produs de Netflix și este promovat cu recenzii false de cinci stele de la New York Times și BBC.

"Videoclipul (...) a semnalat în mod clar că cei responsabili de conținut au dedicat un timp considerabil proiectului și au demonstrat mai multă îndemânare decât majoritatea campaniilor pe care le observăm", a declarat centrul de analiză a amenințărilor al Microsoft, într-un raport publicat luni.

Grupul responsabil de manipularea "Tom Cruise" a păcălit celebrități americane și oameni de peste tot pe planetă

Videoclipul a fost realizat de un grup legat de Kremlin, numit Storm-1679, care în trecut a înșelat actori americani, printre care Elijah Wood, pentru a înregistra mesaje pe Cameo, un site web unde oamenii pot plăti celebrități pentru mesaje video personalizate, care au fost apoi transformate în propagandă antiucraineană.

Campania Storm-1679 pentru Jocurile Olimpice din ultimul an include o colecție de videoclipuri care răspândesc temeri legate de violențe în timpul Jocurilor, care se vor desfășura între 26 iulie și 11 august. Grupul a publicat știri false bazate pe știri difuzate în care se spune că parizienii cumpără asigurări de proprietate în anticiparea unor atacuri teroriste și că un sfert din bilete au fost returnate din cauza temerilor legate de terorism. Ambele clipuri au imitat cunoscutele televiziuni Euro News și France24, stârnind îngrijorarea unor mase de oameni de pe întreaga planetă.

Conturile de pe rețelele de socializare legate de Storm-1679 au prezentat imagini care pretind că reprezintă graffiti din Paris care amenință cu acte de violență împotriva israelienilor ce participă la meciuri. De asemenea, câteva dintre imagini făceau referire la atacurile de la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, comise de teroriști palestinieni, în care au murit 11 membri ai echipei olimpice israeliene.

Rusia are o tradiție îndelungată de a încerca să submineze Jocurile Olimpice

"Microsoft nu a observat nicio confirmare independentă a existenței fizice a graffiti-ului, sugerând că imaginile au fost probabil generate digital", se arată în raport.

Rusia are o tradiție îndelungată de a încerca să submineze jocurile, a declarat firma de tehnologie, inclusiv atunci când Uniunea Sovietică a boicotat evenimentul din 1984 din Los Angeles și a distribuit pliante de dezbinare comitetelor olimpice din țări precum Zimbabwe, Sri Lanka și Coreea de Sud.

Un alt grup rusesc, cunoscut sub numele de Storm-1099 sau "Doppelganger", a creat site-uri de știri false în limba franceză, făcând afirmații despre corupția de la CIO și despre potențiale violențe la Paris. Versiuni false ale publicațiilor Le Parisien și Le Point îl prezintă, de asemenea, pe Macron ca pe o figură politică indiferentă față de dificultățile cu care se confruntă cetățenii francezi.

Microsoft a declarat că se așteaptă ca eforturile rușilor să se extindă și la alte limbi și să încerce să inunde rețelele de socializare prin intermediul unor conturi false, în timp ce utilizarea inteligenței artificiale generative - sisteme care produc texte, videoclipuri, imagini și înregistrări audio extrem de convingătoare - este, de asemenea, probabil să crească.

Luna trecută, Microsoft a publicat un raport care documenta încercări similare ale Chinei de a interveni în alegerile din Coreea de Sud, India și SUA, folosind materiale generate de AI pentru a furniza informații false. Aparatul de propagandă al țării utilizează adesea prezentatori de știri falși pentru a furniza dezinformare, conform The Guardian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News