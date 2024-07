Ruptura cu Harry, cea mai mare ”rușine” a Prințului William. Moment foarte sensibil pentru viitorul rege. "A părut incredibil de singur"

Ruptura continuă dintre Prințul Harry și Prințul William este o ”rușine” deosebită pentru fratele mai mare în această perioadă a anului. Acest lucru dezvăluie că aniversarea zilei de naștere a Prințesei Diana este un moment deosebit de ”sensibil” pentru viitorul rege (n.r. Prințul William) - și este mai rău în acest an, deoarece singura altă persoană care știe cum a fost să o piardă nu este acolo pentru a împărtăși sentimentul, potrivit unui expert regal.

În timp ce aniversarea nașterii Prințesei Diana a fost pe 1 iulie, comentatoare regală veterană și fostă corespondentă regală a BBC, Jennie Bond, a reflectat asupra anului dificil pentru viitorul rege.

Jennie a spus: ”Aniversarea este, evident, întotdeauna un moment foarte sensibil pentru William și este păcat că nu își poate împărtăși sentimentele cu singura altă ființă umană de pe pământ care știe cu adevărat cum a fost să o piardă pe Diana: fratele său, Harry. Dar sunt sigură că Prințesa ar fi extrem de mândră să vadă cu cât curaj a făcut față William la tot ce s-a întâmplat în ultimele luni”.

Jennie a susținut că William a ”părut uneori incredibil de singur” în ultimul an, în timp ce își asuma trei responsabilități majore. În ceea ce a fost un an plin de provocări pentru Familia Regală britanică, Prințul de Wales și-a văzut soția, Kate Middleton, și tatăl, Regele Charles, supuși unor tratament împotriva cancerului, în timp ce își îndruma cei trei copii mici în rolurile lor din ce în ce mai importante.

Jennie a declarat pentru OK!: „Au existat momente în acest ultim an când William a părut incredibil de singur, purtând responsabilitatea de a fi un fiu al cărui tată are cancer, un soț care are grijă de soția sa în timp ce aceasta se confruntă, de asemenea, cu cancerul, un tată a trei copii mici... și care nu are niciun frate sau nicio mamă la care să apeleze pentru un pic de TLC (n.r. ajutor)”.

Impactul Prințesei Diana

Prințesa Diana a lăsat un impact de neuitat asupra lumii de-a lungul vieții sale. Acțiunile sale caritabile, determinarea sa neclintită de a produce schimbări și simțul impecabil al modei au fost doar câteva dintre modurile în care și-a făcut simțită prezența. Îndrăgita regină, care s-a născut în urmă cu 63 de ani, 1 iulie 1961, a lăsat în urmă doi fii care și-au dedicat viața păstrării moștenirii mamei lor prin susținerea unora dintre cauzele ei preferate.

Reflectând asupra conversațiilor sale private cu Prințesa Diana, Jennie a adăugat: „Aceasta a fost fraza pe care Diana a folosit-o atât de des, în special în discuțiile noastre la Palatul Kensington. Întotdeauna spunea că se pricepe incredibil de bine să ofere îngrijire și, evident, i-ar fi oferit-o din plin fiului ei drag. Există și alți membri ai familiei care i-au oferit lui William tot sprijinul posibil, dar nimic nu înlocuiește cu adevărat o mamă iubitoare care să te protejeze și să te îndrume.

„William trăiește acum fără mama sa de mult mai mult timp decât a avut-o alături de el. El a vorbit adesea despre pierderea unui părinte și despre cum durerea nu dispare niciodată cu adevărat. Ea este întotdeauna în gândurile lui și acest lucru va fi adevărat mai mult ca niciodată la aniversarea zilei ei de naștere”, a mai precizat Jennie.

În documentarul emoționant al ITV din 2017, ”Diana, mama noastră”, William s-a destăinuit despre călătoria sa dureroasă, spunând: „Te va face mai bun sau te va distruge. Iar eu nu aș fi lăsat să mă distrugă, am vrut să mă facă mai bun. Am vrut ca ea să fie mândră de persoana care am devenit. Nu am vrut ca ea să fie îngrijorată sau ca moștenirea ei să fie, știi tu, că William și/sau Harry au fost complet și absolut devastați de asta”.

Doliul din fața Palatului Kensington

În timpul interviului, Prințul a împărtășit, de asemenea, experiențele sale cu privire la doliul publicului din fața Palatului Kensington.

El a spus: „Oamenii voiau să ne apuce, să ne atingă. Strigau, se tânguiau, literalmente se tânguiau la noi, aruncau flori, țipau, plângeau, cedau, oamenii leșinau, se prăbușeau. Era un mediu foarte străin. Nu puteam să înțeleg de ce toți voiau să plângă atât de tare și să arate atâta emoție când nu o cunoșteau cu adevărat pe mama noastră. M-am simțit un pic protector uneori din cauza asta. Nici măcar nu ai cunoscut-o - de ce și cum ești atât de supărat? Acum, privind în urmă, am învățat să înțeleg ce a dăruit lumii și ce a dăruit multor oameni”.

În anii care au urmat tragicului ei deces, este clar că William este dedicat păstrării moștenirii mamei sale prin copiii săi, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

„Cel mai mare omagiu adus de William mamei sale este determinarea sa de a-i duce mai departe moștenirea, în special în probleme precum lipsa de adăpost și sănătatea mintală. Și își crește copiii cu aceleași valori pe care Diana i le-a insuflat”, a dezvăluit Jennie.

Ea a mai adăugat: „Diana era întotdeauna în elementul ei absolut atunci când avea de-a face cu oameni cu probleme sau în nevoie. Îi plăcea să petreacă timp cu oricine avea probleme de sănătate și sunt sigură că s-ar fi dedicat să își ajute nora să devină mai puternică și să îi facă pe copii să se simtă în siguranță. Din fericire, ei au o altă bunică la fel de devotată - chiar mama lui Kate, Carole”.

Legătura fracturată dintre prinții William și Harry pare să adauge un strat de suferință aniversărilor viitoare, în timp ce Prințul William se luptă cu emoțiile sale în izolare. Frații, cândva apropiați, s-au îndepărtat în urma plecării regale a lui Harry și a relocării în SUA cu Meghan Markle, împreună cu o serie de acuzații explozive lansate prin diverse canale media, scrie Mirror.

