Reuters: Un jurnalist britanic a dispărut în timp ce se plimba pe coasta Greciei

Omul de televiziune a fost văzut ultima dată la ora 13:30, ora locală, miercuri, când a plecat într-o scurtă plimbare pe un traseu între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi, a spus unul dintre oficiali.



Soția sa l-a raportat dispărut joi dimineață.

O operațiune de căutare a fost lansată de poliție, paza de coastă și brigada de pompieri pe mica insulă din Marea Egee de Est, aproape de Turcia, a spus un alt oficial.



Mosley, în vârstă de 67 de ani, este un prezentator cunoscut în Marea Britanie pentru programe precum seria BBC "Trust Me, I'm a Doctor". El a apărut, de asemenea, în emisiunile BBC "The One Show" și ITV "This Morning".



El a popularizat dieta 5:2 care promovează postul intermitent.

O echipă a brigăzii de pompieri a fost trimisă de pe insula apropiată Rodos și folosește drone pentru a-l găsi. Poliția a solicitat, de asemenea, un elicopter, a spus primul oficial.



Symi este o insulă stâncoasă, slab populată, cu o lungime de aproximativ 10 mile și aproximativ 2.500 de locuitori.

