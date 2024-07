Recep Tayyip Erdogan amenință Israelul cu intervenția militară

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a ameninţat duminică Israelul cu intervenţia militară, relatează dpa, transmite Agerpres. El a amintit în acest context acţiuni anterioare în Nagorno-Karabah şi Libia.



"La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face asemănător cu ei", a spus Erdogan la un eveniment al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) la Rize, la Marea Neagră, referindu-se la Israel.



Recep Tayyip Erdogan s-a referit la conflictul din Nagorno-Karabah, unde a susţinut Azerbaidjanul cu drone şi alt sprijin militar. Turcia sprijină, de asemenea, guvernul recunoscut internaţional din Libia cu echipament şi personal militar.

Relațiile dintre Israel şi Turcia





Totodată, în discursul său, Recep Tayyip Erdogan a salutat progresul înregistrat în industria de apărare din ţara sa. "Nu există nimic ce nu putem face. Trebuie doar sa fim puternici", a spus el.



Precizăm că de la începutul războiului din Gaza în octombrie, relaţiile dintre Israel şi Turcia s-au deteriorat semnificativ. De altfel, Recep Tayyip Erdogan a descris gruparea islamistă palestiniană Hamas drept o "organizaţie de eliberare". În plus, el l-a comparat anterior pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu cu Adolf Hitler, mai amintește dpa.



Reamintim că la mijlocul lunii iulie, preşedintele Turciei a afirmat că nu va aproba nicio cooperare între NATO şi Israel atât timp cât continuă războiul din Gaza.

Turcia şi Israelul, îndemnate de SUA să-și rezolve diferendele

Statele Unite ale Americii au îndemnat Turcia şi Israelul să-și rezolve diferendele. S-a întâmplat acum ceva timp, după ce Ankara anunțase că suspendă relaţiile comerciale în încercarea de a "forţa" guvernul israelian să accepte un armistiţiu în Fâşia Gaza", relatează AFP.



"Amândouă sunt aliaţii noştri şi le încurajăm să-şi depăşească diferendele", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, întrebat despre îngheţarea schimburilor comerciale.

Totuși, Matthew Miller a refuzat să facă orice alt comentariu pe marginea acestui subiect. Îndemnul a venit totuși în contextul în care SUA se arată adesea precaute în comentariile lor publice cu privire la Turcia, pe fondul relaţiilor tensionate cu Recep Tayyip Erdogan, care a justificat suspendarea relaţiilor comerciale cu scopul de "a forţa Israelul să accepte un armistiţiu şi a creşte volumul ajutorului umanitar care intră (în Fâşia Gaza)".



Reamintim că Turcia a anunțat la începutul lunii mai suspendarea tuturor relațiilor comerciale cu Israelul, după ce a restrâns deja exporturile către această ţară în aprilie. Motivul invocat de autoritățile de la Ankara este războiul din Fâşia Gaza, a anunţat atunci și Ministerul turc al Comerţului.

