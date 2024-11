Reacția SUA, după ce Rusia a anunțat că își modifică doctrina nucleară

Statele Unite nu au fost surprinse de faptul că Rusia a coborât pragul pentru un atac nuclear şi nu intenţionează să îşi ajusteze postura nucleară ca răspuns, transmit Reuters și Agerpres.



"Aşa cum am spus anterior luna aceasta, nu am fost surprinşi de anunţul Rusiei că îşi va actualiza doctrina nucleară. Rusia şi-a semnalat intenţia de a-şi actualiza doctrina de mai multe săptămâni", a transmis marţi Consiliul Naţional de Securitate al Casei Albe într-un comunicat, în care a evidenţiat "din nou aceeaşi retorică iresponsabilă din partea Rusiei".



Preşedintele rus Vladimir Putin a validat marţi varianta actualizată a doctrinei nucleare a Rusiei, care reduce pragul pentru un atac nuclear ca ripostă la o gama mai largă de atacuri convenţionale, în ziua în care Moscova a declarat că Ucraina a lovit adânc în interiorul Rusiei cu rachete ATACMS de fabricaţie americană.



Un oficial ucrainean şi un oficial american au confirmat atacul pentru Reuters marţi, când s-au împlinit 1.000 de zile de la declanşarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.



Putin a anunţat actualizarea doctrinei nucleare ruse în luna septembrie, prezentând-o drept un răspuns la o posibilă undă verde din partea Occidentului pentru loviturile ucrainene asupra teritoriului rus cu rachete occidentale cu rază lungă de acţiune.



Doctrina actualizată, care descrie ameninţările care i-ar putea determina pe liderii ruşi să ia în considerare o lovitură nucleară, precizează că orice agresiune împotriva Rusiei de către un stat non-nuclear, dar cu participarea sau sprijinul unui stat nuclear, va fi considerată un atac comun împotriva Federaţiei Ruse, şi că orice atac al unui membru al unui bloc militar ar fi considerat un atac al întregii alianţe.



Moscova va examina posibilitatea folosirii armelor nucleare în cazul unui atac masiv cu avioane, rachete sau drone, potrivit documentului.



Conform unor surse de la Washington, administraţia preşedintelui Joe Biden a ridicat în weekend restricţiile care împiedicau până acum Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de Statele Unite pentru a lovi anumite ţinte adânc în teritoriul rus.



"Întrucât nu am observat nicio modificare a posturii nucleare a Rusiei, nu am văzut niciun motiv să ne ajustăm propria postură sau doctrină nucleară ca răspuns la declaraţiile de astăzi ale Rusiei", se menţionează în comunicatul Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe.



Comunicatul mai menţionează utilizarea de către Rusia a trupelor nord-coreene împotriva Ucrainei, calificând acest demers al Moscovei drept o escaladare semnificativă a conflictului.



Rusia avertizează de luni de zile Occidentul că, dacă Washingtonul va permite Ucrainei să lanseze rachete americane, britanice şi franceze asupra teritoriului Rusiei, Moscova va considera că aceste state membre NATO sunt direct implicate în războiul din Ucraina.



Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a lovit marţi regiunea rusă Briansk cu şase rachete şi că sistemele de apărare antiaeriană ruse au interceptat cinci, în timp ce a şasea a fost avariată.

