PNRR, partea de transporturi. Răzvan Cuc: Erau și alte proiecte care s-ar fi calificat să intre și nu s-a întâmplat așa

„PNRR, după cum știți, a fost ținut la secret o lungă perioadă de timp. Tocmai de aceea, când s-a format coaliția, au fost discuții referitoare la faptul că se va încerca o renegociere a PNRR, cel puțin a condițiilor din PNRR, pentru a accesa banii. Ministerul Transporturilor are un portofoliu de programe mature. Am văzut că tot ce s-a introdus util - și care era logic să fie așa - are legătură cu Autostrada A7 Ploiești - Buzău - Focșani - Pașcani. Erau, într-adevăr, proiecte mature, semnate din 2018, erau fezabile. Erau, însă, și alte proiecte care s-ar fi calificat să intre pe PNRR și nu s-a întâmplat așa”, a spus, pentru DCNews, vineri, 21 ianuarie, Răzvan Cuc.

„Era un spațiu mare de unde să se aleagă aceste proiecte”, a subliniat acesta. La vremea aceea, însă, „Cătălin Drulă nu a comunicat cu absolut nimeni, nici cu Parlamentul, nici cu colegii lui de la alte ministere. Probabil, a comunicat doar cu domnul Ghinea. Dar, cu siguranță, putea fi introduse și alte proiecte”, a conchis Răzvan Cuc.

ntr-o altă declarație pentru DCNews, Răzvan Cuc a vorbit despre variantele alternative care ar putea fi implementate pentru decongestionarea traficului de pe Valea Prahovei, până în momentul în care vom avea autostradă de la Ploieşti la Braşov.

„Cred că orice soluţie este binevenită, cu condiţia să se apuce de treabă, să lucreze la ceva. Pentru că se discută tot felul de scenarii, nenumărate proiecte, dar nu se începe execuţia la niciunul. Am mai spus asta şi repet: îmi amintesc că, atunci când am lansat Piteşti-Craiova, în anul 2017, ambele patru tronsoane, aşa zişii experţi, unii dintre ei din companii, mi-au spus că trebuie mai întâi revizuit Studiul de Fezabilitate. Şi am spus: nu, lansăm proiectare şi execuţie, nu mai stăm să băgăm banii în hârtii. Aici e vorba de asumarea celui care conduce ministerul şi trebuie să şi stăpânească domeniul", a mai spus el.

