Războiul din Ucraina: Forţele ruse au intrat în suburbiile oraşului Toreţk. Două nave cu cereale, lovite de rachete în Marea Neagră

Forţele ruse au intrat în suburbiile oraşului Toreţk, aflat pe linia frontului din estul Ucrainei, a anunţat luni noaptea armata ucraineană, la mai puţin de o săptămână după căderea oraşului-bastion Vuhledar, transmite Reuters via Agerpres.



Situaţia este instabilă, practic au loc lupte la fiecare intrare (în oraş), a declarat Anastasia Bobovnikova, purtătoare de cuvânt a grupului tactic operaţional Luhansk.



Ruşii au intrat în suburbiile estice ale oraşului, a adăugat ea.



Înaintarea forţelor ruse, cum a fost şi capturarea oraşului Vuhledar săptămâna trecută, evidenţiază superioritatea Rusiei în efective şi echipamente militare, în contextul în care Kievul solicită mai multe arme din partea aliaţilor occidentali care sprijină Ucraina.



Rusia, care în prezent controlează aproape o cincime din teritoriul ucrainean, a înaintat spre Toreţk începând din luna august, cucerind sat după sat cu forţele sale de infanterie ajutate de bombe ghidate, cu grad ridicat de distrugere. În acest context, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a ordonat comandanţilor armatei să facă tot ce este posibil pentru a minimiza înaintarea forţelor ruse.

Torețk, pe harta obiectivelor lui Putin

Pentru Ucraina, oraşul Toreţk este de 10 ani un oraş din linia întâi, fiind situat foarte aproape de teritoriile ucrainene ocupate de separatiştii pro-ruşi în 2014. În schimb, pentru Rusia cucerirea acestui oraş ar aduce-o mai aproape de obiectivul preşedintelui Vladimir Putin de preluare a controlului asupra întregului Donbas, ce include regiunile Doneţk şi Luhansk, din estul Ucrainei.



După ce nu a reuşit să cucerească Kievul odată cu lansarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, Putin s-a concentrat pe obţinerea controlului total asupra vechii zone industriale Donbas.

Ucraina anunță că Rusia a lovit cu rachete două nave cu cereale



Totodată, Ucraina a anunţat că o rachetă rusească a lovit luni o navă sub pavilion Palau, în portul Odessa de la Marea Neagră; în urma atacului - al doilea în două zile consecutive - un cetăţean ucrainean a fost ucis, iar cinci membri ai echipajului au fost răniţi, informează Reuters.



Ministrul ucrainean de Externe Andri Sibiha a anunţat pe reţeaua X noul atac şi a condamnat Rusia pentru acţiunile respective, fără a da detalii despre situaţia celor două nave. El a susţinut că "trebuie să reunim forţele tuturor statelor şi organizaţiilor responsabile pentru (...) a asigura libertatea de navigaţie în Marea Neagră şi securitatea alimentară globală".



Portul Odessa din sudul Ucrainei este un centru vital pentru exportul de cereale.



Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat la un e-mail prin care agenţia Reuters solicita comentarii. Moscova a negat de mai multe ori că atacă obiective civile.

Cine este victima atacului





Guvernatorul regiunii Odessa, Oleh Kiper, a scris pe Telegram că victima atacului de luni era un lucrător din port, iar răniţii sunt cetăţeni străini.



Vicepremierul Oleksi Kuleba a identificat nava cu numele Optima şi a precizat că aceasta sosise la Odessa de numai câteva ore. El a afirmat că Rusia încearcă să distrugă transportul maritim care asigură securitatea alimentară, iar consecinţele "nu pot însemna decât o instabilitate crescută în regiuni sensibile, dependente de importurile alimentare", precum şi "tensiuni în relaţiile internaţionale".



Ministerul Reconstrucţiei de la Kiev a precizat pe Facebook că vasul atacat duminică în portul Pivdeni se numeşte Paresa, navighează sub pavilion Saint Kitts şi Nevis, cu un echipaj de 15 oameni şi are la bord 6000 de tone de porumb. Conform aceleiaşi surse, este a 20-a navă civilă avariată de atacurile ruse.



Reamintim că luna trecută, a fost lovit de o rachetă în Marea Neagră cargoul Aya, sub acelaşi pavilion, iar un alt cargou, sub pavilionul Antigua, a fost avariat de o altă rachetă în portul Odessa, pe care Rusia l-a lovit de mai multe ori din februarie 2022, când a invadat Ucraina.

