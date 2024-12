Proteste în Slovacia după vizita lui Fico la Moscova: ”Miroase a trădare”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, este aspru criticat după vizita ”surpriză” pe care a făcut-o duminică, la Moscova, unde s-a întâlnit față în față cu președintele Vladimir Putin.

Iar criticile sale au venit atât din partea țărilor din blocul comunitar, cât și din partea slovacilor, care au ieșit pe străzi să protesteze împotriva lui Fico, afișând pancarte în sprijinul Ucrainei, dar și care să îl ”atingă” pe premierul Slovaciei, precum ”Miroase a trădare”, scris pe un banner simplu.

https://t.co/kds0Nl8ZXA

???????? The crowd chanted "Traitor". A protest was held in Bratislava against Fico's visit to Moscow, where he met with putin. pic.twitter.com/LI0O6qjKIT