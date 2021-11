Programul de guvernare PSD - PNL - UDMR. Ce priorități are guvernul Ciucă

Conform informațiilor Digi24 difuzate în exclusivitate, programul de guvernare al guvernului PSD-PNL-UDMR are 274 de pagini și promite creșterea natalității, dezvoltare sustenabilă, reindustrializarea româniei și 3.000 de km de drumuri reabilitați.

Pentru investiții, noul executiv va aloca 7% din PIB. În privința infrastructurii, 3.000 de kilometri de drumuri județene vor fi reabilitate și 10.000 de km de drumuri sau străzi locale vor fi modernizate.

Nici PNRR-ul nu a fost ignorat, implementarea reformelor asumate la Bruxelles fiind o prioritate, conform planului de guvernare al executivului Ciucă. Mai este prevăzută creșterea gradului de siguranță publică pentru cetățeni sau creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

De asemenea, guvernul Ciucă are ca obiectiv aderarea la spațiul Schengen.

Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, 22 noiembrie, că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă. Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

„Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Lista miniștrilor PNL

Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu

Ministerul de Interne - Lucian Bode

Ministerul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu

Ministerul Energiei - Virgil Popescu

Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu

Ministerul Fondurilor Europene - Dan Vîlceanu

Ministerul IMM-urilor, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cadariu

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Florin Roman

Lista miniștrilor PSD

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni seară, lista miniștrilor PSD:

Ministerul Finanțelor - Adrian Câciu

Ministerul Apărării Naționale - Vasile Dîncu

Ministerul Economiei - Marius Humelnicu

Ministerul Tineretului, Familiei - Gabriela Firea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Sorin Grindeanu

Ministerul Agriculturii - Adrian Chesnoiu

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila

Ministerul Muncii - Marius Budăi

Ministerul Culturii - Lucian Romașcanu

Noul guvern va fi format din miniștrii de la PSD, PNL și UDMR. Miercuri ar urma să fie audiaţi miniştrii în Comisiile de specialitate.