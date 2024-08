Motivul pentru care relația dintre Prințul William și Regina Camilla s-a dezghețat în ultima vreme

De când Prințul William i-a fost prezentat Camillei de către tatăl său, Regele Charles, în 1998, au existat multe speculații cu privire la evoluția relației lor. Întâlnirea a avut loc atunci când William, pe atunci în vârstă de doar 17 ani, s-a întors acasă de la internat și a cunoscut-o pe femeia care avea să devină în cele din urmă mama lui vitregă.

Expertul regal Christopher Andersen, autorul cărții The King: The Life of Charles III, a declarat pentru Us Weekly că atunci Regina Camilla "tremura ca o frunză”. „De îndată ce William a plecat, ea a spus că are nevoie de un gin tonic”, a spus el.

Camilla, cunoscută drept „cealaltă femeie”

Înainte de această prezentare oficială, atât William, cât și fratele său mai mic, Harry, o cunoșteau pe Camilla drept „cealaltă femeie”, din cauza aventurii pe care aceasta o avea cu tatăl lor în timpul căsătoriei sale cu Prințesa Diana. Camilla însăși era căsătorită cu Andrew Parker Bowles la acea vreme. După divorțurile lor și după moartea tragică a Prințesei Diana în august 1997, Charles și Camilla și-au continuat relația, anunțând în cele din urmă lumii că formau oficial un cuplu.

De la acea întâlnire esențială, relația dintre Camilla, în vârstă de 77 de ani, și William, în vârstă de 42 de ani, a fost una complexă, deși pare să se fi dezghețat de-a lungul anilor. În această vară, a reieșit că Prințul William a decis să rupă legăturile cu sora Camillei, Annabel Elliot, care a lucrat la statul de plată al Ducatului de Cornwall aproape două decenii în calitate de designer de interior principal al lui Charles.

Cum se înțeleg acum Prințul William și Regina Camilla





Christopher Andersen explică că, deși această mișcare ar fi putut stârni o anumită tensiune în familie, nu a avut niciodată acest scop. A fost o alegere de afaceri „inevitabilă”, deoarece „William își dorește propria echipă acolo”, a declarat el, scrie Mirror.

În ciuda potențialelor tensiuni, relația dintre Camilla și William a cunoscut îmbunătățiri recent, mai ales că atât Regele Charles, cât și Prințesa Kate au fost diagnosticați cu cancer și urmează tratamente în această perioadă.



Un prieten al familiei Parker Bowles a dezvăluit: „William s-a mai topit în privința Camillei de-a lungul timpului”, iar o altă persoană din interior a remarcat că acum împărtășesc „o relație de familie”.

„Sunt multe de depășit”, a remarcat persoana din interior. Loialitatea profundă a lui William și Harry față de mama lor a dus la o neîncredere și resentimente de lungă durată față de Camilla, făcându-le dificil să se deschidă cu adevărat față de ea.

Cu toate acestea, după retragerea prințului Harry din îndatoririle regale în 2020, William a făcut progrese semnificative în promovarea unei legături amicale cu mama sa vitregă. Sursa a adăugat: „I-a adus mai aproape”, întrucât William și Kate și-au propus să evite orice „dramă” suplimentară. Potrivit unei surse, eforturile lui Kate Middleton de a repara această situație au ajutat la atenuarea tensiunilor dintre ea și Camilla, deoarece ea „o accepta pe Camilla cu mult înaintea altora din Familia Regală”.

