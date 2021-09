Primarul Braşovului, Allen Coliban, scuze după ce a parcat pe o trecere pentru pietoni

Primarul Braşovului, Allen Coliban, şi-a cerut scuze public, luni seara, după ce a admis că a parcat pe o trecere pentru pietoni înainte de a participa la festivităţile de deschidere a anului şcolar la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna".



Reacţia primarului USR PLUS a venit după ce au ajuns în presă imagini cu maşina Primăriei, pe care a condus-o luni dimineaţa, parcată pe o trecere de pietoni.



"Am ajuns la Colegiul Şaguna pentru festivitatea de deschidere a noului an şcolar, pentru a vorbi despre investiţiile pe care le facem în educaţie şi a vedea cum din acest an începem colectarea selectivă în şcoli. Din păcate, singura zonă unde am putut parca maşina era la capătul unei treceri de pe o stradă lăturalnică. Acest eveniment nu-mi face cinste, îmi asum în totalitate greşeala şi îmi prezint scuze în faţa braşovenilor", a transmis, luni seara, Coliban, citat de Agerpres.

Primarul şi viceprimarii Braşovului au fost în şcoli, unde au anunţat investiţii; edilul Făgăraşului a refuzat să participe la festivităţi

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, a participat, luni, la deschiderea anului şcolar la două instituţii de învăţământ, unde a anunţat investiţii în perioada următoare, una dintre şcoli fiind Colegiul Naţional Andrei Şaguna, pe care l-a absolvit în urmă cu două decenii.



În discursul său, edilul a subliniat acest lucru, adăugând că este "foarte mândru" că este şagunist.



"Cred că toţi şaguniştii simt mândria aceasta, atât în anii de şcoală, cât şi după: ajungem să ne definim prin apartenenţa la comunitatea şaguniştilor. Pentru voi, şaguniştii de astăzi, am şi veşti bune din partea Municipalităţii: Colegiul 'Andrei Şaguna', împreună cu alte 5 investiţii, va primi finanţare şi asistenţă tehnică din partea Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru renovarea şi eficientizarea energetică a clădirii. Este o clădire monument, este o clădire cu care ne mândrim, o clădire care este a comunităţii şi a venit din năzuinţa comunităţii şi faţă de care trebuie să arătăm responsabilitate şi respect, inclusiv prin felul în care o întreţinem", a afirmat Coliban.



Primarul Braşovului a participat şi la deschiderea anului şcolar la o şcoală gimnazială.



"Am vrut să vin într-una dintre cele mai mari şcoli din Braşov şi într-o şcoală în care vrem să facem investiţii în perioada următoare, pentru că urmează extinderea cu un nou corp de clădire de zece clase. Am vrut să dau această veste şi să-mi iau acest angajament în faţa copiilor, în faţa părinţilor, în faţa cadrelor didactice. (...) Mă simt precum elevii de la clasa pregătitoare, deşi au trecut 35 de ani de când păşeam pentru prima dată pe sub acest pod de flori pe care îl vedem şi acum", a precizat primarul, la Şcoala Gimnazială nr. 30.



Viceprimarul USR PLUS Flavia Boghiu a fost prezentă la Colegiul Naţional Unirea - unde, începând din acest an, se va da în folosinţă corpul care a fost în renovare în ultimii 4 ani, astfel că elevii vor putea, din nou, învăţa într-un singur schimb - şi la Liceul de Artă.



Viceprimarul Sebastian Rusu a participat la festivităţile de la Şcoala Gimnazială nr. 2, CN Ioan Meşotă şi Şcoala Gimnazială nr 19.



Alături de edili, şi consilieri locali au fost prezenţi la festivităţile de început de an la unităţile de învăţământ unde sunt membri în consiliul de administraţie.



Atât primarul, cât şi viceprimarii le-au reamintit părinţilor că fiecare şcoală are la dispoziţie fondurile necesare pentru achiziţia de consumabile, iar acolo unde nu ajung, Municipalitatea le va suplimenta, astfel încât părinţii să nu mai fie nevoiţi să strângă bani pentru şerveţele, cretă, dezinfectant sau săpun.



Totodată, ei au anunţat creşterea - de la 5 la 12 - a numărului de rute pe care vor circula autobuzele şcolare.



Pe de altă parte, în judeţul Braşov există şi primari care nu au participat la festivităţile de deschidere a anului şcolar, unul dintre aceştia fiind edilul municipiului Făgăraş.



"Nu am fost prezent astăzi la deschiderea noului an şcolar. Voi mai participa la astfel de evenimente doar în calitate de părinte, când va fi posibil. Consider că unui copil îi sunt mai utile sfaturile şi sprijinul părinţilor şi profesorilor. Cred că munca este cel mai adecvat mod prin care noi, cei din administraţia publică, ne putem prezenta în faţa elevilor, părinţilor şi profesorilor. Primăria Făgăraş se concentrează în continuare pe realizarea şi implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale", a scris luni, pe Facebook, primarul independent Gheorghe Sucaciu.