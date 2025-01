Previziuni numerologie 2025. Ce aduce anul universal 9 pentru toate numerele personale?

2025 va fi un an 9. Așteaptă-te ca următorul an să-ți dezvăluie adevăruri ascunse, să te determine să scapi de vechea piele, întocmai ca un șarpe și să îmbrățișezi creșterea personală.

Olivia Andreea Terzea, numerolog, ne împărtășește previziunile pentru anul 2025, bazate pe analiza anului personal.

În primul rând, ce lecții ne-a adus anul 2024, un an 8 din perspectivă numerologică?

Anul 2024 a fost un an emoțional, mai ales că începe cu 2, un număr de natură emoțională prin definiție. Așa că un lucru este cert: anul trecut, emoțiile au ieșit din matcă. Am observat lupte de putere și ne-a păsat mai mult de ceea ce zice lumea decât de ce simțim noi.

Model calcul anul personal

Adunăm vibrația zilei de naștere cu vibrația lunii de naștere cu anul universal 9.



Z+L+9



În cazul în care rezultatul este un număr compus, se adună cifrele intre ele până rezultă una singură.



Exemplu: pentru o persoană născută pe 2 septembrie/02.09

Z+L+9

2+9+9= 20

2+0=2

2025 va fi un an 9. Care este înțelepciunea acestei cifre?

Dacă ne uităm la acest an, 2025 vine cu o dramatizare, pentru că 9 este și cifra dramaturgului. Vom vedea multe răsturnări de situație, riscuri, piese de teatru. Vedem lucrurile din altă perspectivă, nu ca înainte. Va fi un an destul de nonconformist.

ANUL PERSONAL 1

Tu ești printre puținii care sunt favorizați să inițieze lucruri anul acesta. Așa că centrează-te pe tine, scoate din tine calitățile de lider. Trebuie să fii inventiv, să nu te izolezi, să ieși în lume, să scapi de dependențe. Curajul și îndrăzneala nu trebuie să îți lipsească, trebuie să te afirmi, pe orice plan.

ANUL PERSONAL 2

Dacă până acum ai ieșit în față, acest an va fi unul de susținere. Va trebui să îți găsești diplomația, să meditezi, să fii cel din spatele cortinei, să ai răbdare, să acționezi din umbră. Va fi un an tumultos și chiar dacă va fi greu să rămâi spectator la tot ceea ce se întâmplă, folosește-ți calmul și diplomația. Nu te băga prea mult să ieși în față, pentru că nu este momentul. În schimb, va fi un an bun dacă ai anumite abilitați artistice, ți le poți dezvolta, este un an propice pentru asta.

