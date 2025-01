Previziuni astrale prima jumătate a anului 2025 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Vă reamintim că motivul principal astrologic al anului 2025 este „primul pas”. Încă din primele șase luni, vom avea parte de tranzite importante: Saturn, Neptun și Jupiter care vor petrece pentru scurt timp în semne zodiacale noi, și vor aduce prospețime și schimbare. Saturn și Neptun vor traversa Berbecul, în timp ce Jupiter va păși în Rac. Deși tranzitele lui Saturn și Neptun, în special, vor fi scurte, se vor demonstra a fi suficiente pentru a inspira întreaga omenire să exploreze noi direcții și să restabilească alte granițe.

În plus, prima jumătate de an are parte și de retrogradările lui Venus și Marte.

Balanță/Ascendent în Balanță

Să începem cu veștile bune! Jupiter se află în casa a noua până pe 10 iunie. Ceea ce înseamnă că vei avea multe oportunități în ceea ce privește călătoriile, studiile sau chestiunile juridice. Dacă vrei să te muți sau să te întorci în țară, astrele te sprijină. Până pe 18 aprilie, Marte îți va tranzita casa a zecea, ceea ce înseamnă că vor fi unele momente mai stresante pe plan profesional. Poate unele discuții mai aprinse cu șefii sau situații în care te vei considera neîndreptățit. De un lucru poți fi sigur, nu îți va lipsi deloc ambiția. Retrogradarea lui Venus, guvernatoarea ta, în perioada 2 martie-12 aprilie te va obliga să faci unele ajustări pe plan relațional sau în ceea ce privește stilul de viață.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Până la finalul lunii februarie, Marte, guvernatorul tău este retrograd, ceea ce înseamnă că nu urmează neapărat o perioadă bună pentru noi decizii. Din 18 aprilie, Marte revine în casa a zecea, a carierei. Și te va face mai competitiv ca niciodată, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Venus va fi retrogradă în perioada 2 martie-12 aprilie. Relațiile personale care nu mai funcționează pot fi testate. Iar unii dintre voi vor relua conexiunea cu foști parteneri. Cert este că nici unii și nici alții nu trebuie să se grăbească deloc.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Jupiter, guvernatorul tău, rămâne în casa a șaptea până pe 10 iunie. Ai șansa să îți îmbunătățești relația de cuplu, să cunoști mai multe persoane care îți pot deveni parteneri de viață sau primești curajul necesar să ieși din relațiile disfuncționale.

