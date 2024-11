Previziunea analiștilor internaționali: Singurul război pe care Trump nu-l va opri. Va urma chiar o escaladare

Această frază este, fără îndoială, o declarație de intenție a magnatului newyorkez, care revine la Casa Albă cu o abordare republicană asupra politicii externe a primei puteri mondiale.

Războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, China și Rusia încercând să impună o nouă ordine mondială, grupul BRICS revendicându-și propriul spațiu, Africa îndepărtându-se tot mai mult de Occident... toate aceste puncte fierbinți de pe glob privesc către SUA, iar analiștii consultați de 20minutos sunt de acord: geopolitica internațională nu va mai fi aceeași cu Trump comparativ cu cea de pe vremea democratului Joe Biden.

Trump a afirmat că va pune capăt războiului din Ucraina și nu și-a ascuns relația apropiată cu Vladimir Putin, care probabil și-a dorit o victorie a candidatului republican, potrivit lui Adam Dubin, profesor american de Drept Internațional la Universitatea Pontificală Comillas: „Trump este foarte sceptic în ceea ce privește intervenția în Ucraina și va oferi mai puțin sprijin lui Zelenski. Președinția sa poate însemna că Statele Unite vor înceta să mai trimită armament la Kiev, în timp ce, cu Harris, am fi văzut o continuitate a politicii lui Joe Biden. De fapt, ea ar fi putut autoriza trimiterea de noi tipuri de arme și avioane, lucru pe care președintele ucrainean îl solicită de doi ani.”

Carlos Sanz, profesor la Școala Diplomatică din Madrid și la Universitatea Complutense, este de acord că Trump ar putea accelera sfârșitul războiului, însă cu prețul intereselor Ucrainei: „Probabil va reduce sprijinul financiar și militar pentru Ucraina și, chiar, va relaxa sancțiunile impuse Rusiei pentru a-l forța pe Zelenski să negocieze pacea aproape cu orice preț și asumând mari pierderi. Trump crede într-o politică de America first (America pe primul loc) și consideră că războiul din Ucraina nu este problema sa. Nu îl interesează costurile pe care acest conflict le presupune pentru poporul american și crede că SUA nu au nimic de câștigat.”

„Este foarte curios că acum Partidul Democrat joacă rolul pe care, istoric, l-au avut republicanii față de Rusia. Cu Ronald Reagan și alți președinți, aceștia au considerat întotdeauna Uniunea Sovietică ca fiind marele inamic al SUA, dar totul s-a schimbat brusc cu Trump, iar acum republicanii sunt mai proruși decât orice guvern din istoria modernă a SUA. Partidul Democrat a devenit cel mai beligerant împotriva expansionismului rusesc al lui Putin,” subliniază Dubin.

„Trump a susținut mereu dreptul Israelului la autoapărare. Sprijinul său pentru Israel va fi necondiționat, în timp ce Harris ar fi încercat să calmeze tensiunile și să sporească dialogul, exact așa cum făcea Biden”, afirmă profesorul Dubin.

Totuși, Carlos Sanz consideră că nu vor exista prea multe diferențe în politicile sale pentru regiune: „Poate că Trump îl va susține mai puternic pe Netanyahu. Pe parcursul celor patru ani în care a fost la Casa Albă, nu a implicat SUA în niciun război, ceea ce este deja un record, și nu cred că acum va avea un interes special în a începe unul împotriva Iranului.”

José María Peredo, profesor la Universitatea Europeană, este de părere că „alianța prioritară a SUA cu Israelul va continua fără mari schimbări”.

O escaladare a războiului comercial

„Harris ar fi menținut sprijinul militar pentru Taiwan, în timp ce Trump ar fi dispus să lase Taiwan în mâinile Chinei”, afirmă Peredo. „Atât Trump, cât și Harris au considerat China ca fiind cel mai important rival strategic al SUA", spune el. Cu toate acestea, Peredo previzionează că Trump va intensifica concurența cu Beijingul: „El a urmat deja o strategie foarte frontală în timpul primei sale președinții și a început un război comercial care ar putea fi reluat. Este posibil să crească taxele vamale pe produsele chinezești și să impună restricții asupra exportului de tehnologie avansată sau legată de securitate către China, în timp ce va limita importul de produse chinezești de aceste tipuri. Din acest punct de vedere, îl văd pe Trump mai agresiv decât Harris, care nu ar fi fost la fel de protecționistă."

„Este interesant pentru că, sub conducerea lui Trump, ar putea exista o escaladare a războiului comercial, cu politici mai protecționiste împotriva importurilor chineze și chiar cu acțiuni legale împotriva unor companii chinezești din domeniul tehnologic, dar, pe de altă parte, Trump a lăsat de înțeles că soarta Taiwanului nu este o prioritate pentru Statele Unite și cred că ar fi dispus să lase Taiwan în mâinile Chinei, în cazul unei încercări de reunificare mai mult sau mai puțin hotărâte din partea Beijingului”, explică Sanz.

„Kamala Harris ar fi menținut sprijinul militar pentru Taiwan, lansând un mesaj descurajator către China, că un atac împotriva insulei ar însemna un conflict cu Statele Unite. Cred că dacă China ar fi avut posibilitatea de a vota în alegerile din SUA, cu siguranță ar fi votat pentru Trump”, subliniază acesta, conform 20min.es, cel mai mare cotidian din Spania.

Sanz și Dubin avertizează că Trump ar putea pune în pericol viitorul Alianței Atlantice. „A ajuns chiar să amenințe că va scoate Statele Unite din NATO, deoarece nu este dispus să continue să plătească întreaga cheltuială de apărare a țărilor europene. Aceasta ar fi o catastrofă majoră, dar cu Trump, trebuie să te aștepți la orice tip de acțiuni unilaterale, fără a ține cont de partenerii săi”, spune profesorul de la Complutense.

„Săptămâna trecută am fost la Parlamentul European și la Bruxelles am simțit o anumită teamă față de o victorie a lui Trump, un personaj pe care îl consideră mult mai aliniat cu conceptul de ‘lider puternic’ întruchipat de Viktor Orbán sau Putin”, punctează Dubin, care subliniază că Trump nu doar că „ar putea începe să reducă fondurile pentru NATO”, dar și „vede Uniunea Europeană ca o amenințare pentru economia americană și are interesul de a o slăbi”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News