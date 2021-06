Prețurile au crescut, dar Cîțu spune că ”nu contează” și dă vina pe PSD: Asta îi sperie crunt!

”Dacă veniturile cresc mai rapid decât prețurile, puterea de cumpărare crește, deci nu contează”

”Pe vremea PSD, rata inflației era de 5%. Cum pot fi prețurile astăzi mai mari, când inflația e mai mică, de 3%? N-au cum să fie” a afirmat, aparent contrariat, Florin Cîțu, la Digi24. ”Prețul trebuie văzut relativ la venit. Dacă veniturile cresc mai rapid decât prețurile, puterea de cumpărare crește, deci nu contează” a continuat premierul în a-și susține teoria. ”Nu este o problemă rata inflației în România, nu are cum să fie, fiind la 3%, mai ales când veniturile medii nete cresc cu 11%. Asta este partea bună, creștere economică de 7%” a adăugat premierul.

Florin Cîțu a mai spus că prețurile sunt determinate de cerere și ofertă: ”Nu sunt nici prea mari, nici prea mici, sunt determinate de oamenii care fac tranzacția”.

10.000 de euro/an un bucureștean, 3000 de euro/an un vasluian. Cîțu dă vina pe PSD

Studiile cu privire la puterea de cumpărare arată că în vreme ce un bucureștean are la dispoziție, pe an, în medie, 10.173 de euro, un vasluian are 3.374 de euro pe an.

Premierul a venit cu un argument incredibil: ”Eu aș vrea să mai dau o diferență. Uitați-vă statistic să vedeți că majoritatea localităților conduse de liberali au venituri mai mari, majoritatea localităților conduse de socialiști au venituri mai mici. Depinde cum ai administrat fiecare localitate”.

Florin Cîțu a mai acuzat că a fost ”o strategie de sărăcire a României, aproape 30 de ani”, una ”voită”. ”Doar prin investiții poți să ieși din criză” a afirmat premierul. În continuare, el a susținut că ”cei de la PSD sunt foarte speriați că vom elimina sărăcia din România, asta îi sperie crunt, pentru că așa pierd votanții”.

Și ministrul Muncii, Raluca Turcan, le recomandă oamenilor care se plâng de salariile mici să-și mai ia un loc de muncă, în sistem part-time, pentru a-și întregi veniturile.

