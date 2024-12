Președintele francez Macron o susține pe Elena Lasconi la prezidențiale într-o convorbire directă: Ești singura cu o poziție clară asupra Europei și NATO

Elena Lasconi a avut o convorbire cu președintele francez Emmanuel Macron, acesta subliniind miza scrutinului de duminică - viitorul României.



”Sunteţi un membru foarte important al Europei şi în ultimii şapte ani am evaluat şi am simţit constant importanţa României şi vreau să îţi mulţumesc pentru această traiectorie foarte clară, care este în interesul României, al românilor şi al întregii Europe. (...) Am decis din prima zi a agresiunii ruseşti în Ucraina, în februarie 2022, să trimit trupe în România şi am fost primii care au trimis trupe în ţara voastră, pentru a proteja acest front. Şi vreau să te asigur din nou de angajamentul meu şi mă voi exprima foarte clar: experienţa din Georgia este foarte grăitoare în acest context. Şi acesta nu este un cec în alb pe care i l-am oferit României. Am oferit susţinerea noastră unei ţări angajate clar în Uniunea Europeană şi NATO. Şi este important de spus că, dacă cineva care ajunge la putere şi este ambiguu faţă de Rusia sau în exclusivitate prorus, asta va schimba radical politica de securitate a ţării voastre”, a afirmat Macron în discuţia cu Lasconi, potrivit clipului postat vineri pe pagina de Facebook a USR.



El a menţionat că Lasconi este singura ”cu o poziţie clară asupra Europei şi NATO”.



”Dacă pot face orice să ajut, în acest context, o voi face. Eşti singura cu o poziţie clară asupra Europei şi NATO şi, de facto, eşti singura care îşi poate proteja ţara, pentru că toată solidaritatea pe care o aveţi din partea tuturor este datorită acestui lucru”, a precizat preşedintele Franţei.

Poziționarea Elenei Lasconi

Elena Lasconi a subliniat că luptă ”pentru democraţie” şi că îşi va folosi ”toate puterile şi cunoştinţele pentru a păstra democraţia vie” în ţara noastră şi pentru a menţine România ”pe traiectoria” Uniunii Europene şi a Alianţei Nord-Atlantice.



”Vreau să vă mulţumesc pentru tot sprijinul militar francez”, a spus Lasconi, conform Agerpres.



Ea a adăugat că va face tot ce poate pentru a proteja investiţiile franceze din România. În acest sens, a evidenţiat faptul că Dacia Renault reprezintă o ”poveste de succes”.



”Mulţumesc pentru că ai menţionat Dacia Renault. Pentru că avem încredere în acest parteneriat. Este unul pe termen lung, foarte substanţial. Şi cred că este foarte important să lucrăm împreună pe această chestiune”, a subliniat preşedintele Macron.

