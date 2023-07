Premieră la nivel PE după refuzul Austriei privind aderarea României la Schengen. Tomac: Cum se schimbă jocurile pentru țara noastră

„Rezoluția de ieri, care trage de ureche Austria, va schimba jocul în ceea ce ne privește?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este o rezoluție importantă, este un document care s-a născut în urma unei inițiative civice românești, trebuie spus acest lucru, pentru că dezbaterea în Parlament a plecat de la solicitarea unei asociații din România, Asociația pentru Energie, și evident că la această dezbatere am participat și eu cu președintele Cătălin Drulă și majoritatea europarlamentarilor români.

Ca rezultat al acestei dezbateri s-a născut această rezoluție. De ce este importantă această rezoluție?

În primul rând pentru că este pentru prima dată când Parlamentul European vorbește în termeni extrem de duri despre Austria. De când este membră a Uniunii Europene, Austria nu a fost pusă în discuție în asemenea termeni. Se discută limpede, în această rezoluție, despre faptul că guvernul lui Nehammer discriminează 27 milioane de cetățeni europeni, respectiv pe noi și pe bulgari.

Se discută despre faptul că cineva trebuie să plătească despăgubiri pentru pierderile pe care le suferă economia romanească pentru că nu se respectă Tratatul Uniunii Europene și Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.

Cred că cea mai importantă prevedere din această rezoluție este că, pentru prima dată în mod oficial, un document votat de peste 500 de parlamentari, aproape 80% din deputații Parlamentului European au votat această rezoluție, cere ca Parlamentul European să intervină în procesul deschis la Curtea de Justiție a UE și acel proces este unul singur pe care l-am inițiat eu pe 6 februarie în acest an.”, a spus Eugen Tomac.

„Dacă dumneavoastră ați deschis procesul, ați deschis acțiunea, ce mai poate face Parlamentul? Că nu vor fi două acțiuni pe aceeași speță.”, a întrebat Val Vâlcu.

„Noi spunem să intervină în acțiunea pe care am deschis-o. Eu, în calitate de deputat în Parlamentul European, am mers și am utilizat această cale atunci când am văzut că Guvernul României, care este cel mai interesat și are calitate procesuală de reclamant privilegiat, Comisia Europeană, nu au făcut acest lucru, deși au posibilitatea și aveau obligația să acționeze în această direcție. Au rămas tot pe calea negocierilor politice.

În Parlament, procedura de a iniția acest demers este una extrem de greoaie, durează aproape un an de zile. În tratat se prevede foarte clar că un act al Consiliului Uniunii Europene poate fi contestat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, legalitatea lui, în 60 de zile. Pentru că nu aveam cum să parcurg toată această procedură internă prin Parlamentul European, am inițiat acțiunea în nume propriu, în calitate de deputat în PE, dar eu trebuie să-mi justific interesul direct față de această cauză, de ce am dat în judecată Consiliul Uniunii Europene la CJUE.

Acum, după ce am reușit să ne încadrăm în termeni, se poartă corespondență între Curte și instituțiile europene, am reușit să mai facem un pas important: să dăm un mesaj politic pentru că urmează o dezbatere în Parlament pe acest subiect și decizia aparține președintelui Parlamentului de a interveni în acest proces.

În momentul în care intervine PE, în acest proces deschis împotriva Consiliului Uniunii Europene, se schimbă datele problemei. Nu mai trebuie justificat de ce există un interes direct față de această cauză pentru că, automat, Parlamentul are calitatea de reclamant privilegiat, deci același statut ca și guvernul nostru, ca și Comisia Europeană și se intră pe procedură mult mai rapidă și în mod sigur are loc o înfățișare în termen rezonabil, adică câteva luni. De aceea cerem Parlamentului să intervină, tocmai pentru a-i schimba parcursul și a o rezolva mult mai rapid.", a spus Eugen Tomac la DC News.

