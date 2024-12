Povestea femeii care a avertizat despre asasinul din Magdeburg, dar a trimis e-mail la o adresă greșită / foto

La acel moment, se spune că femeia care ar fi locuit în Arabia Saudită ar fi scris un e-mail. Potrivit FOCUS, ea a precizat următoarele: „Bună ziua, este foarte urgent, există un tip care spune că va ucide cetățeni germani la întâmplare, vă rog să faceți ceva și să-l arestați cât mai repede posibil”.

Ea a dat numele de Taleb, data sa de naștere și a enumerat câteva dintre amenințările bărbatului.

Cu toate acestea, se pare că ea a trimis accidental avertismentul nu poliției din Berlin din Germania, ci unei secțiuni din municipalitatea Berlin din statul american New Jersey. Nu este clar ce s-a întâmplat cu e-mailul. Femeia ar fi avertizat, de asemenea, și Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (Bamf).

„Este periculos și ar putea ucide pe cineva”, se spune că a scris ea, printre altele. Femeia a adăugat: „Nu înțeleg de ce nu a fost arestat încă.” Apoi, Bamf a sfătuit-o să contacteze direct poliția

Tragisch: Uns @welt liegt die Original-E-Mail vor, die eine Frau aus ???????? am 26. September 2023 an die Polizei in Berlin schicken wollte. Bloß: Sie schickte sie an die Polizeistation in der 7500-Einwohner-Gemeinde Berlin in New Jersey, ????????. Was dort damit passierte? Bislang unklar. pic.twitter.com/7X2pcgV50S