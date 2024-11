Poluarea atmosferică din New Delhi, combătută cu dronele

Proiectul-pilot de combatere a poluării din New Delhi este derulat de o companie privată.

Citește și: Care este cel mai poluat oraș din lume. Nu din cauza industriei, ci a petardelor

Autoritățile din New Delhi, capitala Indiei, au testat vineri un prototip de dronă-aspersor pentru a combate punctele cele mai rezistente de poluare atmosferică, un demers despre care mai mulți experți au spus că reprezintă doar ”un plasture lipsit de importanță”, informează AFP, scrie Agerpres.



Metropola de 30 de milioane de locuitori este învăluită permanent într-un nor de gaze toxice industriale sau provenind de la automobile, cărora li se adaugă, la începutul fiecărei ierni, fumul degajat în urma arderii miriștilor în statele învecinate.



Astfel de gaze determină creșterea concentrațiilor de particule PM 2,5 - cele mai nocive - până la niveluri de zeci de ori mai mari decât normele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).



Potrivit unui studiu științific publicat în iunie, poluarea atmosferică e responsabilă pentru 11,5% din mortalitatea înregistrată în New Delhi, echivalentul a 12.000 de morți anual.



Eforturile autorităților locale pentru a lupta împotriva poluării atmosferice nu au fost până în prezent foarte eficiente. Vineri, municipalitatea a testat în fața presei o dronă încărcată cu apă și care stropește anumite zone în scopul dispersării prafului.



”Am studiat diferite soluții tehnologice și practice provenite din lumea întreagă”, a comentat responsabilul municipal însărcinat cu protecția mediului, Gopal Rai.

În ce condiții se va continua proiectul-pilor din India

”Această dronă face parte dintr-un proiect-pilot derulat de o companie privată. Dacă testele sunt concludente, vom continua”, a adăugat el.



Municipalitatea a lansat un apel de oferte pentru achiziționarea altor două drone care să compună o flotă destinată intervenției pe întreg teritoriul orașului, cu o suprafață de 1.500 de kilometri pătrați.



Un tehnician a dezvăluit pentru AFP, sub protecția anonimatului, că fiecare dronă poate lansa o cantitate maximă de doar 16 litri de apă.



”Nu este o soluție împotriva poluării atmosferice”, a declarat pentru AFP Sunil Dahiya, din partea ONG-ului Envirocatalysts. ”Acest lucru nu depășește stadiul unui plasture lipsit de importanță”, a adăugat el.



În ultimii ani, orașul New Delhi a sporit inițiativele destinate luptei contra poluării atmosferice, însă fără ca acestea să fie încununate de un real succes.



După ce a încurajat automobiliștii să oprească motorul atunci când așteaptă la semafor, a inaugurat în 2021 un turn cu o înălțime de 25 de metri, echipat cu ventilatoare care se presupunea că filtrează 1.000 de metri cubi de aer pe secundă. Acest proiect a fost însă abandonat rapid.



”Oprirea emisiilor (provocate de poluare) la originea lor este mult mai importantă. Avem la dispoziție suficiente studii care arată că vehiculele, industria și construcțiile sunt sectoarele asupra cărora trebuie acționat pentru a obține rezultate”, a subliniat pentru AFP Anumita Roychowdhury, din cadrul Centrului pentru știința mediului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News