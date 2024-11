Care este cel mai poluat oraș din lume. Nu din cauza industriei, ci a petardelor

Citește și Familia unei fetițe ucise de poluarea aerului va primi despăgubiri din partea guvernului britanic

Poluarea urbană a fost foarte puternică în New Delhi, care a devenit vineri cel mai poluat oraș din lume, după ce petrecăreții care au sfidat interdicția privind petardele pentru a sărbători Diwali, festivalul hindus al luminilor. Aceștia au contribuit la înrăutățirea calității aerului până la niveluri periculoase pentru sănătatea umană, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres.



După celebrările de joi, smogul dens a acoperit capitala indiană, învăluind Palatul Prezidențial din districtul central al orașului și grădinile înconjurătoare care sunt populare în rândul alergătorilor și al bicicliștilor.



Nivelurile de particule fine - microparticule cancerigene cunoscute sub numele de poluanți PM2,5 care intră în sânge prin plămâni - au atins nivelul de 345 micrograme pe metru cub cu puțin timp înainte de zorii zilei de vineri, potrivit companiei elvețiene de monitorizare a calității aerului IQAir, care a descris poluarea ca fiind ”periculoasă” și care a anunțat că New Delhi a devenit cel mai poluat oraș din lume.



Acest nivel reprezintă de peste 20 de ori pragul maxim zilnic de poluare recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), de 15 micrograme de PM2,5 pe metru cub.

Sezonul rece, vârfuri de poluare în New Delhi

În fiecare an, cei 30 de milioane de locuitori din New Delhi se confruntă cu vârfuri de poluare în timpul sezonului de iarnă.



Acest nor de poluare se datorează în primul rând incendierii voluntare a miriștilor de către fermierii care doresc să distrugă resturile de recoltă de pe câmpuri în vederea pregătirilor pentru următorul sezon agricol, dar și fabricilor și traficului rutier.



Calitatea aerului s-a deteriorat și mai mult vineri, odată cu aprinderea de petarde și artificii pentru a însoți celebrările ocazionate de Diwali, un eveniment major în cultura hindusă, care sărbătorește triumful luminii asupra întunericului.



Oficialii administrației locale au interzis utilizarea petardelor în timpul Diwali și pe durata iernii în ultimii ani, în conformitate cu directivele Curții Supreme a Indiei, dar au avut dificultăți în aplicarea măsurii, în ciuda amenințării cu închisoarea.



La jumătatea lunii octombrie, autoritățile din New Delhi au ordonat ”interzicerea totală” a fabricării, depozitării, vânzării și utilizării petardelor pentru a reduce poluarea aerului.



Această măsură, care se aplică până la sfârșitul anului, este cea mai severă dintr-o serie de restricții privind utilizarea petardelor, care sunt extrem de populare în India.



Unele asociații hinduse spun că interdicția interferează cu respectarea festivalului Diwali, o poziție pe care Guvernul din New Delhi a contracarat-o anterior, spunând că interdicția urmărește să salveze vieți.



Poliția municipală a confiscat aproape două tone de artificii înainte de sărbători, dar produsele de acest tip erau încă disponibile pentru vânzare în statele indiene vecine.



Forțele de ordine sunt adeseori reticente în a lua măsuri împotriva contravenienților, dată fiind dimensiunea religioasă pe care au căpătat-o focurile de artificii și petardele utilizate cu ocazia sărbătorii hinduse Diwali.

