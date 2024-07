Petroliere în flăcări, în cel mai mare port de realimentare din lume

Autoritatea Maritimă și Portuară din Singapore (MPA) a declarat că a fost alertată cu privire la un incendiu vineri la ora 6:15 a.m. (2215 GMT) la bordul unui petrolier sub pavilion Singapore, Hafnia Nile, și al unui petrolier sub pavilion Sao Tome și Principe, Ceres I, potrivit Reuters.

Navele se aflau la aproximativ 55 km (34 mile) nord-est de insula singaporeză Pedra Branca, în apropierea estică a strâmtorii Singapore.

Un elicopter a evacuat doi membri ai echipajului la Singapore General Hospital, a declarat MPA, fără a oferi detalii. Într-o declarație pe social media, Marina din Singapore a declarat că fregata RSS Supreme a salvat echipajele de pe nave și a acordat asistență medicală. Aceasta nu a oferit imediat detalii.

Fotografiile publicate de Marină au arătat fum negru gros ieșind dintr-un petrolier și echipaje care au fost salvate din plutele de salvare și transportate la spital. Cauza incendiilor nu a fost clarificată imediat.

Posibile deversări de petrol

Agenția maritimă de aplicare a legii din Malaysia a declarat că a inițiat o operațiune de căutare și salvare la locul în care se află petrolierele. Departamentul de mediu din Malaezia a fost, de asemenea, informat să se pregătească pentru acțiuni ulterioare în caz de deversări de petrol, a adăugat acesta.

Petrolierul Panamax Hafnia Nile (IMO 9766217), cu o capacitate de 74.000 de tone, transporta aproximativ 300.000 de barili de nafta, conform datelor de urmărire a navelor de la Kpler și LSEG.

Nu a fost imediat clar ce combustibil transporta Ceres I (IMO 9229439). Petrolierul este un VLCC (very-large-crude-carrier) cu o capacitate de 300.000 de tone și a fost marcat ultima dată ca transportând țiței iranian, între martie și aprilie, conform datelor de urmărire a navelor.

Petrolierul Ceres I a fost implicat în transportul de petrol iranian și de petrol venezuelean către China în ultimii ani, au declarat surse maritime. Proprietarul său cu sediul în China nu a putut fi contactat imediat vineri pentru comentarii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News