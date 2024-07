Circulația pe Valea Oltului, închisă timp de o lună. Val de reacții: Surprize pentru mediul de afaceri din România!

În perioada 8 iulie - 9 august, circulația rutieră pe DN7 Valea Oltului va fi închisă pe timpul zilei între orele 6.00 și 20.00, pe o porțiune de 8 kilometri între Boița și Lazaret, conform anunțului făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe pagina lor de Facebook.

Există excepții pentru anumite categorii de vehicule în timpul zilei: locuitorii din zona Lazaret și personalul spitalului psihiatric din zonă vor avea acces însoțiți de reprezentanți ai antreprenorului între orele 7.00 și 7.30 și 16.00 și 16.30. De asemenea, vehiculele poliției, pompierilor și salvării vor avea acces în cazuri urgente, tot însoțite de reprezentanți ai antreprenorului.

Anunțul CNAIR

CNAIR a subliniat că această măsură este necesară pentru construcția autostrăzii Sibiu - Pitești, care implică defrișarea unor suprafețe semnificative de pădure în această perioadă, având în vedere că "vremea favorabilă este limitată în zona montană".

"Construcţia autostrăzii Sibiu - Piteşti este esenţială pentru România. În lungime de 122 de km, această autostradă face parte din Coridorul 4 Paneuropean (Coridorul Rin - Dunăre). Marea majoritate a transporturilor de persoane şi de mărfuri pe ruta Est - Vest (Constanţa - Nădlac) tranzitează acum această zonă pe DN7, în condiţii care nu oferă suficient confort şi siguranţă rutieră. De aceea, construcţia celor două secţiuni care traversează Carpaţii nu mai poate fi amânată! Secţiunea 2 (Boiţa - Cornetu) este una dintre acestea, iar de operaţiunile de defrişare a versantului (derulate în perioada 08 iulie - 09 august) depind următoarele etape ale construcţiei care trebuie finalizată în 2028", se mai arată în anunţul CNAIR.

Mai jos, anunțul video al ministrului Sorin Grindeanu:

Reprezentanții Fundației Romanian Business Leaders au comunicat oficial următoarele: "Pe aici nu se mai trece! Vara aceasta a debutat cu surprize aproape săptămânale din partea Guvernului pentru mediul de afaceri din România. Miercuri, 3 iulie, Ministrul Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, a anunțat că, în intervalul 8 iulie – 9 august, circulația rutieră pe Valea Oltului va fi închisă pe timpul zilei.

După ce săptămâna trecut atrăgeam atenția asupra heirupismului măsurilor fiscale, constatăm, cu multă îngrijorare, că acest mod de funcționare, fără consultare, analize de impact și predictibilitate, a devenit unul uzual.

Cerem consultări reale, nu de formă, apriori și într-un termen care să permită reacția și pregătirea mediului privat și a tuturor celor afectați! Nu măsura în sine este problematică, ci modul în care s-a făcut anunțul, aproape de pe o zi pe alta fără considerarea impactului asupra tuturor actorilor din societate. Credem că siguranța rutieră trebuie să primeze, însă blocarea unei artere importante doar pentru o etapă preliminară a autostrăzii Pitești – Sibiu, trebuie să fie însoțită, neapărat, și de o strategie care să prezinte alternativele pentru o execuție de calitate și fără presiune a unei astfel de măsuri.

Cine trage ponoasele

Transportatori – sunt nevoiți, brusc, să calculeze noi rute mult mai lungi care implică automat timpi mai mari de condus, costuri crescute cu resursa umană, costuri crescute pentru consumul de combustibil și chiar pentru marfa transportată.

Companiile din diverse sectoare cheie pentru economie - Valea Oltului reprezintă o cale rutieră strategică pentru industria automotive din România, pentru comerțul cu produse alimentare refrigerate și congelate (principalele depozite logistice care alimentează operatorii la nivel național sunt în Turda, București, Ploiești și Constanța), pentru industria prelucrătoare și nu numai.

Afacerile locale, de la cele care activează în turism, industria agicolă, industria organizării de evenimente și multe altele care trebuie să găsească, peste noapte, planuri de rezervă care să le asigure continuitatea afacerii.

Locuitorii din zonele deservite de Valea Oltului vor avea de suferit doar dacă ne gândim la accesul restricționat sau limitat în cel mai bun caz, la serviciile de urgență și la mobilitatea pentru deplasările personale sau în interes profesional. Turiștii care îți plănuiseră pentru vara această concedii în zona sau care aveau de gând să tranziteze Valea Oltului pentru a se deplasa în vacanță.

Deciziile strategice nu pot fi luate și comunicate ad-hoc, fără a da timpul necesar, mediului privat și cetățenilor, să se pregătească pentru impactul unor astfel de măsuri. Valea Oltului reprezintă o cale rutieră de interes regional și strategic, unde avem nevoie de infrastructură rutieră de mare viteză, cât și de lucrări de întreținere pentru aceasta, dar considerăm că modul în care a fost luată și comunicată această decizie, fără consultarea celor afectați și fără a oferi imediat soluții remediale, reflectă un dialog șubred, nicidecum un parteneriat între decidenții politici și companiile private din România" au comunicat reprezentanții Fundației Romanian Business Leaders (RBL).

Turismul din Sibiu, direct afectat

Totodată, în cursul zilei de joi, 4 iulie, a apărut în spațiul public un avertisment de la Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism prin care specialiștii în transport spuneau că închiderea circulaţiei pe Valea Oltului afectează turismul în Sibiu și că "nu va fi un exerciţiu de imagine prea bun pentru România".

Închiderea circulaţiei rutiere pe DN7 - Valea Oltului pentru lucrări la autostrada Sibiu - Piteşti va afecta turismul din oraşul Sibiu - fosta Capitală Culturală Europeană, dar şi din judeţul care a fost Regiune Gastronomică Europeană şi nu va fi un exerciţiu de imagine prea bun nici pentru România, au declarat joi, pentru Agerpres, specialişti în turism.



Închiderea DN7 în plin sezon al vacanţelor are loc exact când Sibiul are "cei mai mulţi turişti străini, grupuri şi individuali", spune Simina Manea, directorul executiv al Asociaţiei Judeţene de Turism (AJTS).



"Deşi Destinaţia Sibiu rămâne conectată cu sudul ţării via Braşov, prin cele două rute alpine, Transfăgărăşan şi Transalpina, şi alte căi de acces recomandate de aplicaţiile de navigaţie, această decizie spontană a Guvernului de a închide Valea Oltului va avea un impact negativ asupra calităţii călătoriilor în România. Este regretabil că s-au ales exact cele două luni din an dedicate vacanţelor, în care mobilitatea între regiunile ţării este cea mai mare, din Capitală înspre destinaţii turistice urbane şi rurale, mare - munte. Sunt lunile în care avem cei mai mulţi turişti străini, grupuri şi individuali, care vor fi confruntaţi cu schimbarea itinerariilor de vizitare şi mult mai mult timp petrecut în trafic", a precizat pentru Agerpres Simina Manea.

Nici Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism nu este de acord cu decizia statului român de a închide drumul naţional Râmnicu Vâlcea - Sibiu în plin sezon turistic, începând cu 8 iulie, timp de o lună. ANAT consideră că astfel de lucrări, de altfel binevenite, ar trebui programate în extrasezon, după 1 octombrie, pentru a minimiza impactul asupra traficului şi a turiştilor. În prezent, aceste restricţii afectează grav fluxul de călători către Bulgaria, Grecia şi Turcia, precum şi circulaţia internă în România, dar şi către Europa centrală şi occidentală, se arată în comunicatul transmis de asociaţie.

Tot de la CNAIR vin și următoarele mențiuni, postate de altfel pe rețelele de socializare:

