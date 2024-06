Organizarea Jocurilor Olimpice de vară va fi "aproape imposibilă" din cauza schimbărilor climatice, avertizează un raport

În colaborare cu oameni de știință și fiziologi ai căldurii de la Universitatea din Portsmouth, un grup de olimpici a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea temperaturilor și la modul în care acestea ar putea duce la colapsul sportivilor sau, în cel mai rău caz, la moarte.

Raportul, intitulat Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics (Inelele de foc: Riscuri de căldură la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024), îndeamnă Jocurile și alte organisme sportive să ia măsuri în ceea ce privește schimbările climatice.

Una dintre recomandări este modificarea programului competițiilor, astfel încât acestea să aibă loc în lunile mai răcoroase sau la ore mai reci ale zilei.

Pentru Jocurile Olimpice din acest an de la Paris, meteorologul francez Météo France a prezis deja condiții mai calde decât în mod normal și a declarat că există o probabilitate de 70% să fie mai cald decât de obicei în iulie și august.

Kaitlyn Trudeau, cercetător asociat senior la Climate Central, a declarat înainte de publicarea raportului: "Fără eforturi concertate de reducere a emisiilor de carbon, nu există nicio îndoială că temperaturile Pământului se află pe o traiectorie care va face aproape imposibilă, dacă nu chiar imposibilă, organizarea Jocurilor Olimpice de vară".

Parisul, mai cald cu 3,1 grade Celsius față de ultima găzduire

În raport, cercetătorii în domeniul climei au analizat diferența de temperatură din 1924, când Parisul a găzduit ultima dată Jocurile Olimpice, până în acest an.

Aceștia au constatat că, în medie, este cu 3,1°C mai cald în săptămânile dintre iulie și august.

Oamenii de știință au remarcat că există un risc ridicat de căldură extremă și au adăugat că un val de căldură din 2003 în Franța a ucis peste 14.000 de persoane.

Alte recomandări din raport includ:

- îndemnarea autorităților sportive să introducă planuri mai bune de rehidratare și răcire pentru sportivi

- abilitarea sportivilor de a se exprima cu privire la schimbările climatice

- intensificarea colaborării între organismele sportive și sportivi în cadrul campaniilor de sensibilizare privind schimbările climatice

- Reevaluarea sponsorizării combustibililor fosili în sport.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Internațional Olimpic a declarat că organismul a programat evenimentele pentru a evita căldura și a dezvoltat o serie de instrumente pentru a menține concurenții în siguranță în fața temperaturilor extreme.

Într-o declarație, aceștia au adăugat că temperaturile de la locurile de desfășurare a evenimentelor vor fi monitorizate îndeaproape și că "asigurarea pentru sportivi și spectatori a celor mai bune și mai sigure condiții posibile reprezintă priorități de top pentru CIO și pentru întreaga Mișcare Olimpică".

2021 a marcat cele mai fierbinți Jocuri de până acum

Raportul amintește, de asemenea, de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, care au fost numite cele mai fierbinți Jocuri din istorie, cu temperaturi de peste 34C și umiditate de aproape 70%, ca fiind incredibil de dificile pentru sportivi.

"Concurenții au vomitat și au leșinat la liniile de sosire, au fost desfășurate scaune cu rotile pentru a transporta atleții departe de arenele arse de soare, iar teama de a muri pe teren a fost ridicată chiar în mijlocul meciului de către jucătorul de tenis Daniil Medvedev, cap de serie numărul 2 la Jocurile de la Tokyo", se arată în raport.

Medvedev și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea în timp ce juca la US Open anul trecut, apropiindu-se de cameră pentru a avertiza că "unul dintre noi va muri".

Luând cuvântul pentru publicarea raportului, Samuel Mattis, un aruncător de disc din echipa olimpică americană, a declarat că temperaturile caniculare au perturbat probele olimpice de atletism din 2021.

În cele din urmă, acestea au trebuit să se desfășoare seara, chiar dacă erau încă în jur de 30C.

Mattis a adăugat: "Cred că în multe locuri, în SUA și în întreaga lume, competițiile de vară, dacă nu se desfășoară în mijlocul nopții, vor deveni practic imposibile", conform Sky News.

