„Oligarhia“ ultrabogaţilor, denunţată înaintea forumului anual de la Davos

După Joe Biden, o organizaţie internaţională de prim-plan a denunţat luni ascensiunea unei "oligarhii" a miliardarilor, periculoasă pentru democraţie şi care profită de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, chiar înainte de deschiderea Forumului Economic Mondial de Davos, considerat clubul celor mai bogaţi şi puternici oameni din lume, relatează France Presse și Agerpres.



Reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial se va deschide luni seara în staţiunea Davos din Alpii elveţieni, în timp ce la Washington se va desfăşura ceremonia de învestire a celui de-al 47-lea preşedinte al SUA, unde de asemenea sunt aşteptaţi unii dintre cei mai bogaţi oameni din lume.



"O nouă oligarhie aristocratică, moştenitoarea a mii de miliarde, exercită o putere tentaculară asupra sistemelor noastre politice şi economice", a denunţat luni Oxfam în raportul său asupra inegalităţilor, care constată an de an creşterea averii superbogaţilor planetei.



"Bijuteria coroanei în această oligarhie este un preşedinte miliardar, susţinut şi cumpărat de cel mai bogat om din lume, Elon Musk, şi lider al celei mai mari economii mondiale", a denunţat Amitabh Behar, directorul executiv al Oxfam.



Patronul constructorului de automobile Tesla şi al companiei spaţiale SpaceX, care este de asemenea proprietar al reţelei de socializare X, a finanţat în mare măsură campania lui Donald Trump şi a obţinut o misiune extraguvernamentală de a reduce cheltuielile publice în SUA.



Preşedintele american la final de mandat Joe Biden a criticat el însuşi amestecul de interese financiare şi politice, atrăgând atenţia asupra apariţiei unui "complex tehnologico-industrial", exprimându-şi temerea că America ar putea să cadă în mâinile unei "oligarhii".



Potrivit Oxfam, averile miliardarilor au crescut anul trecut cu 2.000 de miliarde la nivel mondial, adică de trei ori mai mult decât în 2023, ajungând la 15.000 de miliarde. Iar "politicile susţinute de preşedintele Trump sunt susceptibile să ducă la o creştere şi mai mare a inegalităţii", avertizează organizaţia citată.



"Taxe pentru bogaţi!" a fost unul din sloganurile manifestanţilor care au blocat duminică drumul de acces spre Davos pentru a protesta împotriva reuniunii Forumului Economic Mondial. Mai multe sute de demonstranţi au fost îndepărtaţi de poliţie, potrivit agenţiei Keystone-ATS.



"Forumul Economic Mondial simbolizează puterea pe care o deţin oamenii bogaţi ca mine", a explicat pentru AFP austriaca Marlene Engelhom, care anul trecut şi-a împărţit moştenirea de 25 milioane de euro către diverse organizaţii.



"Din simplul motiv că ne-am născut milionari sau pentru că am fost norocoşi o dată (...), acum putem influenţa politicieni din întreaga lume cu preferinţele noastre politice", a spus ea.



Potrivit calculelor Oxfam, în timp ce cinci oameni se pot aştepta să facă o avere de 1.000 de miliarde de dolari în zece ani, "numărul persoanelor prinse în capcana sărăciei aproape că nu s-a schimbat din 1990".



O mie de miliarde, la atât se ridică averea cumulată a celor mai bogaţi patru bărbaţi din lume, toţi americani şi toţi din industria tehnologiei: Elon Musk, Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin), Mark Zuckerberg (Meta) şi Larry Ellison (Oracle).



Primii trei, aşteptaţi luni să participe la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, "deţin astăzi mai multă bogăţie decât cea mai săracă jumătate a societăţii americane", a criticat Bernie Sanders, o personalitate de stânga în Statele Unite.



În SUA, "suntem în situaţia de a putea cumpăra o ţară", a denunţat şefa filialei Oxfam din Franţa, Cecile Duflot, în cadrul unei conferinţe de presă.



Elon Musk a fost, de asemenea, invitat la dezbateri politice în Marea Britanie şi Germania în ultimele săptămâni.



Donald Trump a numit alţi miliardari în noua sa administraţie şi oameni de afaceri bogaţi în funcţii de ambasadori sau directori ai agenţiilor federale. Punctul lor comun este că au contribuit financiar la campania lui.



"Nu vreau să trăiesc într-o ţară cu o mână de oameni bogaţi şi un număr uriaşi de săraci", a declarat telefonic agenţiei de presă citate Morris Pearl, un pensionar din New York, care a făcut carieră în finanţe şi face parte din grupul "milionarilor patrioţi", care cer impozite mai mari pentru bogaţi.



"Mă tem că ne vom confrunta cu tulburări sociale dacă nu schimbăm lucrurile", a mai spus el în aceeaşi declaraţie pentru AFP.

