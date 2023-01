Nu mai e loc de ceapă din România în supermarket. În schimb, găsiți din Austria din belșug / foto

În schimb, găseai ceapă din Austria. Dacă nu voiai ceapă din Austria, puteai alege altă țară: Spania și Franța. Dar nu era niciun soi din România.

Iată imaginile:

Și nu este ca și când România stă rău la capitolul ceapă, dar din păcate, producătorii nu au acces larg în supermarket.

Despre boicotul românilor după ce Austria a refuzat să intrăm în Schengen

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat recent, într-o conferinţă de presă la Bacău, referindu-se la boicotul împotriva companiilor austriece, că fiecare român are dreptul să reacţioneze personal faţă de „umilinţa la care ne-a supus Austria", el adăugând şi că românii ar trebui să apeleze, în general, în primul rând la companii din ţara noastră.



„Boicotul asupra companiilor austriece este cu totul altă discuţie. Şi aici îmi menţin părerea, că în primul şi în primul rând, românii trebuie să apeleze la companiile româneşti. Noi trebuie să ne implicăm ca aceste companii, chiar şi bănci (...) cu capital românesc, să fie mai dinamice şi mai prezente în mediul de afaceri (...) Dar dacă acum companiile româneşti au oferte mai bune decât celelalte companii, nu neapărat austriece, şi produsele româneşti sunt mai bune decât celelalte produse importate, mi se pare corect. Boicotul fiecăruia dintre noi pentru umilinţa la care ne-a supus Austria e cu totul altceva. Fiecare dintre noi avem dreptul, indiferent ce funcţie avem sau nu avem, avem dreptul să reacţionăm personal faţă de gestul făcut, repet, nu de austrieci, făcut de cei care vremelnic, la fel ca şi noi, conduc acum statul austriac", a afirmat Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a afirmat că statul român „este îndreptăţit să răspundă cu aceeaşi monedă" Austriei, referindu-se la votul dat de această ţară împotriva aderării României la spaţiul Schengen, vot dat, în opinia sa, „din interese mici, meschine, care ţin de alegerile interne din Austria".



„În acest moment, preşedintele României participă la Consiliul European. Am înţeles că deja este anunţată o intervenţie a preşedintelui şi vom vedea dacă Consiliul European va lua vreo decizie în ceea ce priveşte în primul rând votul Austriei nejustificat împotriva României. (...) În primul rând, eu am declarat şi susţin în continuare, dacă decidenţii, conducătorii din Austria din acest moment au găsit de cuviinţă să voteze total nejustificat împotriva unei recomandări a Comisiei Europene, cea ca România, Bulgaria şi Croaţia să adere la spaţiul Schengen, atunci cred că şi statul român este îndreptăţit să răspundă cu aceeaşi monedă, respectiv, ştiţi foarte bine că deciziile se iau într-un consemn (...) Şi în continuare consider că acest lucru trebuie să îl facă statul român. Repet, Austria a votat din interese mici, meschine, care ţin de alegerile interne din Austria. Nu ai dreptul la acest nivel, la nivelul Consiliului JAI, să-ţi exprimi un vot în funcţie de interesele tale politice locale. Vorbim de ceea ce ne-a unit când s-a format Uniunea Europeană", a mai spus Marcel Ciolacu la mijlocul lunii decembrie 2022.

