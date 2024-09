Nou scandal bubuie în familia regală britanică. Meghan Markle a fost ”tăiată” dintr-o poză oficială - Foto în articol

Totul s-a întâmplat după ce Meghan Markle a fost ”decupată” din fotografia utlizată de familia regală pentru a îi ura duminică la mulţi ani prinţului Harry. În imagine era prezent ducele de Sussex care apărea alături de Meghan Markle, însă aceasta a fost eliminată din poză. Presa britanică a comentat pe larg acest fapt descoperit de The Standard şi The Times.

”Alegerea fotografiei trebuie să fi fost un coşmar pentru Buckingham”, a scris, într-un stil umoristic, un jurnalist de la Times, care a mai notat: ”A fost imposibil să se aleagă o fotografie recentă a prinţului, dintr-una dintre recentele sale vizite pseudo-oficiale. Nici o fotografie cu Harry jucând polo, fără să pară că promovează viitorul serial produs de prinţ pentru Netflix despre acest sport atât de drag inimii sale”.

Interesant este faptul că a fost aleasă o fotografie din anul 2018, care îl arată pe prinţ relaxat şi zâmbitor, nu o fotografie recentă cu Harry în compania regelui Charles sau a prințului William. De ce? Pentru că o poză recentă nu ar exista.



Este pentru prima dată din anul 2021 când conturile oficiale ale familiei regale şi ale prinţului şi prinţesei de Wales au aniversat ziua de naştere a lui Harry. William şi Kate doar au republicat mesajul de pe contul regal, menționând un scurt ”La mulţi ani Ducelui de Sussex!”.







Fotografia, dar şi mesajul pe care îl transmite este într-un puternic contrast cu poza postată pe data de 15 septembrie 2020 de William şi Kate, când a împlinit vârsta de 38 de ani ai lui Harry. În poză apar Harry, William şi Kate râzând, pe o pistă de alergare.



