Dr. Radu Mihai este medic primar Chirurgie endocrină, doctor în Științe Medicale la Oxford University Hospitals și Spitalul Clinic SANADOR.

Dr. Radu Mihai are o experiență deosebită în chirurgia glandei tiroide, inclusiv pentru cazurile complicate, fiind între primii 5 chirurgi endocrini din Marea Britanie după numărul de intervenții realizate anual. Are o grijă deosebită pentru prezervarea vocii după chirurgia tiroidiană, făcând parte din grupul celor care au stabilit criteriile de utilizare și interpretare a monitorizării funcției nervului laringeu recurent în timpul intervenției chirurgicale. În plus, este principalul chirurg endocrin din zona Thames Valley pentru realizarea limfadenectomiilor regionale radicale la pacienții cu cancer tiroidian avansat, potrivit SANADOR.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Radu Mihai ne va vorbi despre:

- Noduli tiroidieni, cancer de tiroidă: tot ce trebuie să știi

- Ecografia tiroidiana: ce este, când se face, ce presupune și ce descoperă

- Când trebuie intervenit pentru nodulul tiroidian?

- Tratamentul pentru nodulii la tiroidă și cancerul de tiroidă. Ce operație este indicată

- Iod radioactiv pentru tiroidă: ce trebuie să știi

- Progrese medicale majore pentru afecțiunile tiroidei

- Paratiroide: hormonul paratiroidian, Vitamina D și Calciu. Cum se tratează

- Simptomele care arată că ai probleme cu tiroida

- Paralizia corzilor vocale și leziunile corzilor vocale

