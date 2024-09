Nigel Farage, părintele Brexitului, amenință, cu țigara în mână, că nu mai merge la terasă dacă se interzice fumatul în spațiile exterioare ale pub-urilor / VIDEO

Farage, recunoscut pentru imaginea sa de „om al poporului”, construită adesea în jurul unor momente în care era fotografiat savurând o halbă de bere, și-a exprimat nemulțumirea într-un articol publicat în The Telegraph. Acesta a reacționat la rapoartele care sugerează că guvernul britanic ia în considerare impunerea unor restricții mai stricte asupra fumatului în spațiile exterioare, ca parte a planului său de a elimina treptat consumul de tutun.

„Partidul Laburist își arată instinctele și mentalitatea autoritară, caracteristice unui stat socialist”, a scris liderul Reform UK. „Interdicția fumatului în grădinile pub-urilor sau pe trotuarele din fața acestora va distruge pub-ul tradițional pentru totdeauna. În ceea ce mă privește, pur și simplu nu aș mai merge la pub niciodată dacă aceste restricții vor fi impuse.”

