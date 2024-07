Nestlé România derulează a șaptea ediție a programului de dezvoltare profesională Summer’s Cool

Internship-ul plătit Summer’s Cool face parte din Inițiativa Nestlé Needs YOUth, lansată de Nestlé în 2013, ce are scopul de a sprijini tinerii în tranziția lor din mediul academic către o carieră de succes. Astfel, Nestlé oferă programe de internship și locuri de muncă pentru studenți sau absolvenți, dându-le oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a câștiga experiență într-un mediu de lucru real.

Totodată, compania se concentrează și pe dezvoltarea abilităților și competențelor tinerilor, oferindu-le acces la programe de formare și mentorat pentru a le spori șansele de a-și găsi un loc de muncă și de a-și construi o carieră de succes. Tinerii selectați pot participa la proiect în regim hibrid, timp de 6 ore pe zi, 4 zile pe săptămână, pe parcursul a 4 săptămâni. Programul este unul interactiv și va fi susținut de peste 60 de profesioniști din cadrul companiei: traineri, mentori și membri ai juriului. Internshipul va cuprinde sesiuni pe diferite subiecte (marketing, supply chain, sales, financiar, resurse umane, sustenabilitate, leadership etc), iar tinerii vor avea oportunitatea de a lucra în grupe multiculturale pentru a rezolva un studiu de caz pe teme de Marketing și Sustenabilitate.

”Nestlé este o companie care atrage și formează tineri la început de drum și suntem mândri că o bună parte din actualii noștri profesioniști și-au început cariera în acest mod. Mediu de lucru este unul internațional, workshop-urile din cadrul programului se desfășoară în limba engleză, iar facilitatorii, de șase naționalități diferite, sunt angajați seniori ai companiei, cu o experiență vastă, funcțională și de business”, spune Loredana Gîlmeanu, HR Business Partner & Country Lead Nestlé Romania, Bulgaria, Adriatics.

Inițiativa Summer’s Cool are ca scop să completeze pregătirea teoretică oferită de universitate cu o pregătire practică, care îi va familiariza pe studenți cu cerințele și realitatea locurilor de muncă din lumea afacerilor. De la lansarea sa în 2017, peste 110 studenți din Romania au participat în acest program, care face parte din inițiativa globală Nestlé Needs YOUth.

Prin intermediul programului Nestlé Needs YOUth, compania își asumă responsabilitatea socială de a sprijini tinerii în dezvoltarea lor profesională și de a contribui la crearea unui viitor mai bun pentru aceștia. Nestlé investește în pregătirea și dezvoltarea tinerilor cu potențial aflați la început de carieră, parte integrantă din programele de Responsabilitate Socială Corporativă.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

