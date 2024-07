Navarone Garibaldi, fiul Priscillei Presley, ne-a dezvăluit cum a pășit în lumea muzicii încă de mic

Navarone Garibaldi este solist si chitarist în trupa Them Guns, o trupă foarte cunoscută în SUA. Este primul interviu pe care l-a acordat pentru România unde am vorbit despre pasiunea sa pentru muzica rock, cum a luat naștere Them Guns, dar și cât de greu îi este în industria muzicală fiind fiul lui Priscilla Presley.

Cum a intrat muzica în viața lui Navarone Garibaldi și care a fost primul muzician pe care l-a ascultat.

Mi-a plăcut întotdeauna muzica din câte îmi amintesc. Primul muzician pe care îmi amintesc că l-am ascultat a fost Billy Ray Cyrus, iar apoi primul concert la care am fost a fost Rod Stewart, urmat de The Rolling Stones, care m-a încântat cu adevărat cu muzica live.

Prima trupă în care am intrat cu adevărat pe cont propriu și care m-a inspirat să iau un instrument și să învăț să cânt, ar fi probabil Nirvana. Mi-a plăcut cât de crudă era muzica și cât de multă emoție este în actele lor live. Era diferit de ceea ce eram obișnuit și am simțit ceva în timp ce îl ascultam. Ceva diferit de cealaltă muzică pe care o auzisem. Sunt și stângaci, ceea ce mi s-a părut mișto. După Nirvana, am fost cu adevărat atras de unele dintre trupe mai grele, precum Korn și Slipknot. Apoi, după aceea, am intrat în unele dintre tipurile de muzică mai blândă, mai melodică precum The Grateful Dead. Întotdeauna mi-a placut tot felul de muzică și înca o fac.

Pasiunea pentru muzica rock

Ei bine, presupun că am fost înconjurat de ea cât am crescut. Dar văzând efectul pe care l-a avut asupra mea și asupra atâtor oameni, a fost ceva ce știam că vreau să fac de la o vârstă fragedă, dar a fost ceva ce întotdeauna mi-am dorit să încerc să fac singur.

Cum îl privesc oamenii fiind fiul lui Priscilla Presley...

