Mutări în Guvern după Congresul PNL? Hunor: Nici vorbă, nu discut!

Vicepremierul Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a declarat marţi, 27 iulie, că nu ar fi de acord cu o eventuală renegociere a ministerelor din Guvern, menţionând că în coaliţie nimeni nu a discutat despre o retragere, scrie Agerpres.



Întrebat, după şedinţa coaliţiei de guvernare, dacă UDMR ar fi dispus să renegocieze portofoliile din Guvern după congresele din toamnă ale partidelor coaliţiei, aşa cum se discută în PNL, Kelemen Hunor a spus: "Nu e treaba mea ce doresc cei de la PNL. E o coaliţie, funcţionează, nu s-a discutat în coaliţie, nu s-a deschis acest subiect, ce se discută în partid, la PNL, la USR nu mă priveşte".



El a respins şi posibilitatea ca UDMR să cedeze Ministerul Dezvoltării în schimbul preşedinţiei Camerei Deputaţilor.

„Nici vorbă despre așa ceva”



"Nu, nici vorbă despre aşa ceva. Despre ce se zboară, eu nu discut", a adăugat vicepremierul.



Kelemen Hunor a mai spus că nu s-a discutat despre o eventuală retragere a vreunui partid din coaliţie.



"Nu a fost nicio discuţie în coaliţie. Nimeni nu a cerut aşa ceva. Eu chiar cu asta am început astăzi discuţia cu colegii mei: dacă declaraţiile ministrului Justiţiei reprezintă şi punctul de vedere al USR PLUS. Am primit răspuns că nu, nimeni nu a cerut aşa ceva. Am închis subiectul. Punct", a explicat liderul UDMR.



El s-a referit la execuţia bugetară, menţionând că acest subiect va fi discutat cu premierul.



"Vom discuta în coaliţie, când va veni premierul cu o analiză pentru fiecare minister şi la modul general până atunci nu voi veni cu niciun comentariu", a arătat Kelemen Hunor.

Bugetele ministerelor

Întrebat dacă sunt ministere care nu au cheltuit toţi banii din buget, Kelemen Hunor a spus: "Nimeni nu a cheltuit toţi banii. Eu ştiu execuţia bugetară, că astăzi am discutat cu ministrul Cseke, este peste 70%, la domnul Tanczos probabil este la fel".



"Rectificarea se face în Guvern, execuţia bugetară şi analiza se fac în Guvern, Guvernul este un guvern de coaliţie. După ce premierul a terminat şi va termina această analiză, sigur că va exista o discuţie şi cu mine şi domnul vicepremier Dan Barna. Acest lucru l-am stabilit mai demult, nu este o chestiune de prevăzut sau de neprevăzut în protocolul de colaborare, că este o chestiune foarte clară: acest material va intra în şedinţa de guvern. Înainte de şedinţa de guvern, tot timpul avem discuţie în 3, în 4, în funcţie de necesităţi", a adăugat vicepremierul.

Cîțu vrea să își aducă susținătorii în Guvern

Conform unor surse liberale citate de Antena 3, premierul Florin Cîţu ar pregăti mai multe schimbări în Guvernul României dacă va câştiga şefia PNL. Astfel, acesta ar urma să renegocieze ministerele cu cei de la USR-PLUS, dar şi cu UDMR.

Florin Cîțu ar vrea ca unii dintre cei care l-au susţinut în vederea Congresului să primească funcţii de miniştri, dar şi alte funcţii importante în stat. Alina Gorghiu, conform surselor, ar putea fi viitorul preşedinte al Senatului, dacă USR-PLUS ar fi de acord să o retragă pe Anca Dragu din această funcţie. Ulterior, USR-PLUS ar putea primi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

În acest context, USR-PLUS ar trebui să cedeze şi două ministere importante, iar printre ţinte s-ar afla Ministerul Justiţiei, cel al Economiei sau cel al Transporturilor. Astfel, Lucian Bode ar putea prelua din nou şefia Ministerului Transporturilor, în timp ce Rareş Bogdan ar putea fi numit ministru la Interne.

Dacă, totuşi, UDMR ar prelua funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, atunci aceştia ar trebui să renunţe la Ministerul Dezvoltării Regionale, care ar urma să fie preluat de Robert Sighiartău, actualul secretar general al PNL.

Vâlcu, intervenţie: Vinde blana ursului din pădure

Jurnalistul Val Vâlcu intervine pe subiect şi consideră că aceste zvonuri despre modificările din Guvern sunt, de fapt, mijloace de negociere în coaliția de guvernare. Într-o notă de amuzament, el spune că ”vinde blana ursului din pădure, înainte să rezolve Tanczos Barna situația”.