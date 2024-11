Moș Crăciun, în căutarea zăpezii pierdute într-o Arctică tot mai caldă

Rovaniemi, un sat din Arctica pe care marketingul turistic finlandez îl promovează începând din anii '80 drept "adevărată casă" a lui Moş Crăciun, ar trebui să fie în întregime alb la sfârşit de noiembrie. În schimb, termometrul indică +2 grade Celsius, iar din cerul gri cade ploaie.



"Mă aşteptam să fie mult mai multă zăpadă. Adică, se simte atmosfera de Crăciun... dar mă gândeam că va semăna mai mult cu Crăciunul", a declarat Wenguel, o turistă americană care nu a dorit să îşi dezvăluie numele.



"Renii mei pot să zboare, deci nu-i nicio problemă!", a spus râzând unul dintre cei care îmbracă costumul lui Moş Crăciun, în roşu şi alb.



"Vedem că schimbările climatice sunt reale. Afectează viaţa aici în Arctica, inclusiv renii", a admis el.



Din cauza iernilor mai blânde şi mai imprevizibile, zăpada se topeşte, apoi îngheaţă, astfel încât straturile de gheaţă se acumulează, iar renii ajung mai greu la lichen, principala lor hrană.



Arctica s-a încălzit de aproape patru ori mai rapid comparativ cu alte regiuni ale lumii, potrivit unui studiu publicat în revista Nature în 2022.



În ultimele luni s-au înregistrat temperaturi maxime istorice în Laponia finlandeză - a fost stabilit un nou record pentru noiembrie: 11,1 grade Celsius, în Utsjoki. Recordul precedent, de 11 grade Celsius, data din 1975.

Boom turistic

Turişti din întreaga lume se află în Rovaniemi, mulţi sperând să vadă aurora boreală luminând cerul.



Rovaniemi a înregistrat anul trecut peste un milion de turişti cazaţi, un record.



Vizitatorii care doresc să-l întâlnească pe Moş Crăciun pot merge în "Satul lui Moş Crăciun" ("Santa Claus Village") sau în parcul de distracţii subteran "Santa Park", situat în apropiere.



"Este foarte frumos. E ca în filmele de Crăciun, super magic", a spus Maria Batista Torres, originară din Tenerife, Spania, care a venit cu cei doi copii ai ei mici şi care nu părea deranjată de absenţa zăpezii.



Intrarea în "Satul lui Moş Crăciun" este liberă, însă o fotografie cu el costă cel puţin 40 de euro.



Rovaniemi pune la dispoziţia vizitatorilor, de asemenea, plimbări cu snowmobilul şi cu sania trasă de reni.

Dorinţă de pace

În pofida unui cer posomorât, oficiul poştal al lui Moş Crăciun este plin de activitate, spiriduşii fiind ocupaţi să ştampileze cărţi poştale şi să sorteze grămezi de scrisori.



"În decembrie pot fi în jur de 30.000 de scrisori pe zi", a explicat spiriduşul Heidi Mustonen, care lucrează la poştă de 20 de ani.



Peste jumătate de milion de scrisori ajung la Moş Crăciun în fiecare an, a declarat Mustonen, care se asigură că fiecare epistolă este citită cu atenţie.



Cele mai multe sunt liste de dorinţe de cadouri, dar pe lângă copii şi adulţii scriu pentru a-şi împărtăşi preocupările. "Anul acesta, mulţi oameni şi-au dorit pace", a spus ea.



Majoritatea scrisorilor din Asia au fost scrise de tineri adulţi, dintre care mulţi au cerut putere pentru a-şi finaliza studiile.



Cele sosite din ţările europene au fost scrise de copii.



Chiar dacă este încântată de atmosfera călduroasă şi veselă care domneşte în "Satul lui Moş Crăciun", Heidi Mustonen şi-ar dori ca zăpada să înveselească peisajul. "Am pune zăpadă peste tot dacă am putea. Dar noi suntem doar spiriduşi poştali", a spus ea, conform Agerpres.

