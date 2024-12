Momentul bizar în care o femeie iese pe aripa unei aeronave - Video în articol

Imaginile de pe o cameră de supraveghere surprind momentul în care o pasageră a deschis, pur și simplu, ușa avionului și a ieșit pe aripă. Totul s-a întâmplat "pentru a se liniști".

After Alaska Airlines Flight 323 from Milwaukee to Seattle landed at SEA on Sunday, the Boeing 737-900 jet docked at Gate N9.



Port of Seattle surveillance video shows an "anxious" Alaska Airlines passenger opening an emergency exit and walking onto the wing of the plane after it…