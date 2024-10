Ministrul adjunct al Apărării de la Seul, în studiourile DefenseRomania și DC News. Coreea e dornică să realizeze linii de producție în România

Interviul va fi difuzat marți, 15 octombrie 2024, începând cu ora 11:00, pe platformele DefenseRomania și DC News.

Interviul cu înaltul oficial coreean, Sung Il, Deputy Minister of Deputy Minister of the Ministry of National Defense, Korea și E.S. Rim Kap-soo, Ambasadorul Coreei în România, are loc în marja conferinței „Republic of Korea - Romania Defense Conference”.

Subliniem că la finalul săptămânii trecute a avut loc la București conferința „Republic of Korea - Romania Defense Conference”, organizată de Ambasada Coreei la București.

În cadrul conferinței au fost prezentate soluții privind dezvoltarea cooperării în domeniul apărării între cele două state. La eveniment au luat parte înalți oficiali politici și militari din Coreea, precum și din România. Au fost de asemenea prezenți reprezentanți ai tuturor statelor aliate.

Mari companii din Coreea, unele deja cu investiții importante în România, au luat de asemenea parte la conferință. Au fost prezenți cei de la Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Hyundai Rotem sau KAI.

Ministrul adjunct al Apărării de la Seul și șeful misiunii diplomatice a Coreei în România vor discuta despre actuala relație bilaterală dintre cele două state.

Vor fi identificate și noi dimensiuni pe care le putem atinge pentru a duce relația bilaterală și zona de cooperare industrială în domeniul apărării la următorul nivel.

Amintim că în acest moment Coreea e în top 10 economii la nivel mondial și în primii șase exportatori de armament din lume. Obiectivul industriei de apărare e ca până la finalul acestui an să atingă cifra de 20 de miliarde de dolari din contracte externe!

În contextul în care ministrul Sung Il este unul din cei care au contribuit la dezvoltarea bilaterală a relației în domeniul apărării dintre Coreea și Polonia, acesta fiind un foarte bun cunoscător al Europei de Est, va fi abordată și oportunitatea dezvoltării acestui sector în România.

Înaltul oficial de la Seul va discuta inclusiv despre transfer de tehnologie și perspective ale revitalizării industriei de apărare din România cu ajutorul Coreei, stat care e mai mult decât deschis la a deschide linii de asamblare și producție în Europa de Est.

Multe alte subiecte în cadrul interviului ce va fi publicat marți, 15 octombrie 2024, începând cu ora 11:00.

