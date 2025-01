Mii de manifestanți cu lumânări în mâini, în noaptea de Crăciun. Esta a 40-a zi a mișcării de protest din Georgia

Citește și: Președintele pro-occidental al Georgiei afirmă că rămâne „singurul președinte legitim” după ce noul lider a depus jurământul

Mii de georgieni au mărșăluit în fața Parlamentului, în noaptea de Crăciun pe rit vechi, în cea de-a 40 zi a unei mișcări de protest la adresa deciziei guvernului de la Tbilisi de a suspenda procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează AFP.



Astfel, cu lumânări într-o mână și steaguri georgiene sau europene în cealaltă, manifestanții au pornit noaptea dinspre cinci biserici ortodoxe din capitala Tbilisi către biserica Kașveti, amplasată în fața Parlamentului.

As Orthodox Christians in #Georgia celebrate #Christmas, participants of the #GeorgiaProtests gathered on Rustaveli Avenue, #Tbilisi, singing in chorus and holding lit candles.



40th night of protests pic.twitter.com/HIwjC6yqCm