Mihai Mălaimare, după o întâmplare cu tomberoanele lui Clotilde Armand: Cum este primărița văd că este și subordonatul

'Ies pe strada, vad o masina din care se descarca tomberoane noi, puse la dispozitie de Primaria sect I. Vad un domn cu palarie, ochelari, pix si hartii in mana. Semnalez ca desi au fost schimbate tomberoanele pe strada mea, pe mine m-au sarit. Explic situatia. Imi solicita buletinul.

Alerg intr-un suflet si i-l aduc. Il priveste, mi-l inapoiaza spunandu-mi pisicher: - eu nu distribui tomberoane pe strada dumneavoastra. Este evident ca distribuie pe o alta strada, dau sa intreb ce este de facut, imi arunca o privire scarbita pentru ca dau dovada de atata cretinism.

Iau buletinul si plec. La urma urmelor:

1 - eu nu recunosc administratia sect I deoarece votul a fost evident FURAT ( a vazut o tara intreaga la televizor)

2 - cum este primarita vad ca este si subordonatul (ceea ce este firesc si tocmai din aceasta cauza, mai abitir nu recunosc dispozitiile unei administratii realizate prin furt. Asadar, eu raman cu tomberoanele dinainte, deoarece, nu-i asa, inainte era mai bine.

In orice caz, ala de dinainte, cu toate pacatele lui, nu a fost prins cu mainile in sacii de voturi. Probabil ca atunci nu erau camere. Ghinion, cum ar veni, dar cine se sinchiseste?

Apropo de asta, cred ca SRI, Autoritatea electorala, Jandarmeria, Politia, Parlamentu si Guvernul Romaniei sa nu uite ca sunt complici la furt in dauna interesului public si avand in vedere ca beneficiara furtului este o cetateana straina, as zice ca institutiile cu pricina pot fi acuzate de tradare a intereselor nationale. Astea nu se prescriu, domnilor si doamnelor si va asigur ca veti plati in decursul vietilor dumneavoastra.

Cat priveste soarta tomberoanelor mele, raman pe pozitie, le repar cu sfoara si scotch si astept rabdator sentintele. E totusi furt, ce mama dracului, iar Academia Romana inca nu a schimbat semantica acestui cuvant!', a scris actorul Mihai Mălaimare, pe pagina sa de Facebook.

