Miere cu scorțișoară. Copilul a spus: „Nu-mi place!” Și am stat cu copilul până a ieșit rețeta /VIDEO

„Ideea a fost de a veni la picnic, unde oamenii vin cu pătura, iar din partea casei primesc miere gratuită pentru a vedea toate sortimentele. Și copiii sunt fascinați de mierea-cremă, mai ales mierea cu fructe de pădure și mierea cu ciocolată și mierea cu carob. Are gust de Nutella. Și atunci noi îi întrebăm dacă vor să mănânce o miere-cremă, iar ei întreabă ce înseamnă o miere-cremă? Miere cu ciocolată…Ea nu mai are textura de miere zaharisită, are textura de cremă, finețea untului. Ea odată tartinabilă, pentru că este moale, copii întreabă dacă mai este miere. Ba da, este miere, le răspundem. Și îi implicăm în activități. Într-o zi erau niște copii de la o școală și era foarte multă dezordine. Și le-am spus: dacă ne ajutați să facem curățenie vă dau în compensare toate sortimentele de miere. În câteva minute aveam toate pernele și toate pufurile aranjate, ordonate. Peste câteva zile au venit din nou și au spus: noi putem să mai ordonăm aici pentru că ne-a plăcut mierea”, a destăinuit apicultorul.

Secretul mierii cu scorțișoară

„Copiii întreabă ce sortimente de miere mai avem și trebuie să găsim soluții. Testăm produsele pe copii. Dacă facem o miere cu coacăze, întâi le dăm copiilor și ei își spun părerea și în funcție de asta ne adaptăm. De exemplu, ne-a spus un copil dacă putem face miere cu scorțișoară și i-am zis că încercăm și că îl așteptăm peste 3 zile. Peste 3 zile a venit copilul și a întrebat unde este mierea cu scorțișoară? Și a trebuit să scoatem mierea cu scorțișoară și foarte sincer, cum sunt copiii sinceri, a spus că nu-i place. Dar ce vrei să mai facem? l-am întrebat. Păi nu simt scorțișoara. Ok, punem scorțișoară. Și am stat cu copilul respectiv până am făcut rețeta perfectă”, și-a amintit George Mușat.

