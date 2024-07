Medicul lui Joe Biden dezvăluie rezultatele unui "examen neurologic extrem de detaliat"

Joe Biden nu a prezentat niciun simptom al bolii Parkinson, a explicat medicul său într-o scrisoare publicată după ce rapoartele au susținut că un specialist l-a vizitat pe președinte de mai multe ori în ultimul an.

Îngrijorările legate de starea de sănătate a președintelui american au crescut de la prestația slabă în dezbaterea cu Donald Trump.

Democrații au descris prestația sa drept "un dezastru total", "o cădere" și "un accident de mașină cu încetinitorul".

Potrivit The New York Times, jurnalele de vizitatori ale Casei Albe arată că Dr. Kevin Cannard, un neurolog specializat în tulburări de mișcare și care a publicat recent o lucrare despre Parkinson, a vizitat Casa Albă de opt ori din vara anului trecut până în primăvara acestui an.

Cu toate acestea, medicul personal al lui Joe Biden, Kevin O'Connor, a publicat o scrisoare în care a insistat că "președintele Biden nu a consultat un neurolog în afara examenului său medical anual".

"Rezultatele examenului din acest an au fost detaliate în scrisoarea mea din 28 februarie: 'Un examen neurologic extrem de detaliat a fost din nou liniștitor în sensul că nu au existat constatări care să fie în concordanță cu orice tulburare cerebeloasă sau altă tulburare neurologică centrală, cum ar fi accident vascular cerebral, scleroză multiplă sau Parkinson..."

Scrisoarea a adăugat că Dr. Cannard - în rolul său de consultant în neurologie la Casa Albă - ar fi tratat o serie de persoane diferite.

"El a organizat în mod regulat controale neurologie la Clinica Medicală a Casei Albe în sprijinul a mii de membri activi (...)", a scris Dr. O'Connor.

Unii dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Biden au ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate

Anterior, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a insistat că președintele a văzut un neurolog de trei ori legat de examenele sale fizice anuale.

Între timp, reprezentantul american Adam Smith, cel mai important democrat din Comisia pentru forțele armate a Camerei Reprezentanților, s-a folosit de un interviu acordat luni postului CNN pentru a-i cere lui Joe Biden să renunțe la cursa prezidențială.

Acest lucru vine după ce unii dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Biden, inclusiv fostul președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, au ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate.

Luni, într-o scrisoare adresată democraților din Congres, președintele american a declarat că este "ferm angajat" în campania sa de realegere și a promis că va rămâne în competiție împotriva lui Trump.

Tot luni, candidatul republican la președinție Donald Trump a declarat că se așteaptă ca președintele Biden să rămână în cursa pentru Casa Albă.

El i-a spus lui Sean Hannity într-o convorbire telefonică difuzată pe Fox News: "Are un ego și nu vrea să renunțe. Nu vrea să facă asta. Mie mi se pare că asta vrea", potrivit Sky News.

