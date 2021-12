Majorare pensii în 2022. Marius Budăi, anunţul serii: Am semnat ordonanţa de urgenţă

"Ordonanţa de urgenţă deja am semnat-o în seara aceasta, mânie dimineaţă pleacă spre Ministerul de Finanţe şi spre Ministerul Justiţiei. Am comunicat premierului, am discutat în coaliţie, au discutat liderii coaliţiei, vor mai fi întâlniri în această perioadă. Este vorba despre majorarea punctului de pensie de la valoarea de 1.442 lei la valoarea de 1.586 lei şi majorarea indemnizaţiei sociale de la 800 de lei la 1.000 de lei. Aceste lucruri sunt cuprinse în ordonanţă, a ieşit din avizarea internă din minister, pleacă pe circuit de mâine dimineaţă pe avizările interministeriale, după care merge la Guvern.

Înainte de a ajunge în Guvern, după cum ştiţi, ordonanţele care privesc impactul bugetar trebuie trecute şi prin Comitetul Economic şi Social, chiar dacă este un aviz consultativ, este obligatoriu de luat", a declarat, miercuri seara, la România TV, la emisiunea moderată de Andreea Creţulescu, ministrul Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi: Nu va mai fi niciun cetăţean în România care să aibă o pensie sub 1.000 de lei!

Tot miercuri seara, ministrul Marius Budăi a spus cum puteţi să vă calculaţi ce majorare veţi primi la pensie, odată ce punctul de pensie va creşte cu 10%.

„Avem două etape în creşterea pensiilor: începem cu creşterea pensiei minime, cu indemnizaţiile sociale şi acestea se majorează de la 800 de lei la 1.000 de lei. Toţi cetăţenii care au între 800 şi 1000 de lei şi 1.000 de lei pensia li se aplică noua valoare a punctului de pensie. Adică de la 1442 de lei la valoarea de 1586 de lei!

„Se calculează noul cuantum. Dacă acel nou cuantum nu ajunge la valoarea de 1.000 de lei, se completează, deci, nu va mai fi niciun cetăţean în România care să aibă o pensie sub 1.000 de lei”, a spus Marius Budăi.

„Pentru ceilalţi se calculează numărul de puncte de pensie, se înmulţeşte cu valoarea nouă a punctului de pensie de 1586 de lei şi se află noul cuantum al pensiilor, asta începând cu 1 ianuarie 2022”, a zis ministrul Muncii la Antena 3.

„Noi deja avem actul normativ pregătit, îl ducem la avizare şi apoi îl aprobăm", a mai declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.