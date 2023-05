Macheta noului Stadion Dinamo. Lucian Bode: Sperăm să fie cea mai frumoasă arenă din România; pentru inaugurare mi-aş dori un meci cu Craiova /video

Anunţul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, acesta precizând că arena va fi multifuncţională şi va avea 25.059 de locuri. Stadionul va conţine şi alte spaţii precum un muzeu, un amfiteatru, un hotel, un restaurant şi chiar şi un helioport.

Preşedintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, a transmis un mesaj de unitate cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţare.



"Vreau să mulţumesc tuturor predecesorilor mei care din 1948 şi până acum au condus clubul cu profesionalism şi au făcut posibil ca azi Dinamo să fie cel mai titrat club din România. Pentru mine e minunat să văd cum Dinamo se dezvoltă, este chiar un privilegiu. Cred că azi, în anul preolimpic, sportul românesc are nevoie de unitate, iar Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti îşi reconfirmă suportul pe care an de an îl oferă federaţiilor sportive naţionale pentru obţinerea celor mai înalte performanţe. La Mulţi Ani, Dinamo!", a spus Popa.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că Dinamo, club la care a activat ca sportiv, este un reper în sportul românesc cu un palmares olimpic mai mare decât al multor ţări.



"Ştim că Dinamo este o stare de spirit, iar acel spirit este tânăr, viguros, gata de competiţie la cel mai înalt nivel. Aniversăm 75 de ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Dinamo, un club cu o bază solidă pe care se poate construi în viitor. Mă înclin în faţa celor care au transformat Dinamo într-unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Victoriile campionilor de la Dinamo au avut în spate această forţă, apartenenţa la un club puternic. Dinamo a arătat tuturor că valoarea individului creşte doar prin unitatea grupului. Că atunci când luptă în echipă este mai eficient. Vă spune unul care a trăit această experienţă şi care a cunoscut succesul prin şi pentru Dinamo. Acest club este un reper în sportul românesc prin cel mai mare număr de medalii câştigate la Jocurile Olimpice... 131 de medalii... şi să stiţi că nu sunt multe ţări în lume care au un asemenea palmares", a menţionat Covaliu.



Dublul campion mondial la nataţie, David Popovici, a afirmat că Dinamo îl ajută în misiunea sa de a inspira cât mai mulţi oameni să facă sport. "Sunt onorat să fiu un sportiv al clubului Dinamo şi să mă aflu în această seară printre atât de multe personalităţi. Vreau să mulţumesc clubului Dinamo pentru susţinerea pe care mi-a acordat-o. Dinamo mă ajută în misiunea mea care e mult mai mare decât de a obţine 'doar' titluri. Mă ajută în misiunea mea de a inspira cât mai mulţi oameni să facă sport şi de a le arăta cât de multe beneficii poate aduce sportul. Eu voi susţine în continuare ideea că sportul este şi poate fi cel mai bun ambasador al ţării noastre", a spus Popovici.



Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană la gimnastică, Nadia Comăneci, a transmis un mesaj video în timpul galei: "Numele clubului Dinamo este recunoscut de orice iubitor de sport indiferent de disciplină. De-a lungul anilor, clubul Dinamo a pregătit mari sportivi, campioni olimpici, mondiali şi europeni care au adus renume României în plan internaţional. Avem nevoie de astfel de cluburi sportive care să investească în talent şi să susţină adevărata performanţă sportivă. Felicitări tuturor conducătorilor, antrenorilor şi sportivilor pentru rezultatele obţinute, La Mulţi Ani!"



Gruparea alb-roşie, al cărei act de înfiinţare datează din 14 mai 1948, şi-a premiat în cadrul evenimentului de la Ateneul Român din Capitală marii campioni care de-a lungul celor 75 de ani de existenţă au adus 131 de medalii olimpice (38 de aur, 44 de argint şi 49 de bronz), făcând din Dinamo cel mai titrat club din istoria sportului românesc.



Printre cei care au fost premiaţi de Clubul Sportiv Dinamo se numără legende precum Ion Cernea, Leon Rotman, Elisabeta Lipă, Olga Homeghi, Ioan Lupescu, Carmen Bunaciu, Ion Alexe, Liviu Răducanu, Constantina Diţă, Loredana Dinu, Corina Căprioriu, Ancuţa Bodnar, David Popovici, dar şi antrenori precum Xavi Pascual, Antonio Colamonici, Mihai Popovici sau Dan Marina.

Lucian Bode - Sperăm ca Stadionul Dinamo să fie cel mai frumos din România

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marţi seara, că speră ca noul Stadion Dinamo să fie cel mai frumos din România, el subliniind faptul că acesta va respecta cele mai înalte standarde UEFA.



"Ne dorim şi sperăm să fie cel mai frumos stadion din România. Arhitectul a finalizat în urmă cu doar câteva zile proiectul şi am putut să prezentăm azi pentru prima oară macheta, această proiecţie 3D. Acum suntem în linie dreaptă pentru a înainta documentele către Guvern. Urmează apoi Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apoi licitaţia pentru demolare pentru că ne dorim ca în luna septembrie să înceapă lucrările de demolare", a precizat Bode la finalul galei organizate la Ateneul Român din Capitală cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţare a CS Dinamo.

Ministrul şi-ar dori ca noul Stadion Dinamo să fie inaugurat de formaţia alb-roşie cu un meci cu Universitatea Craiova.

"Iar pentru inaugurare mi-aş dori un meci cu Craiova. Eu am mai spus că din 1984 ţin cu Universitatea Craiova. Ştiu că e atipic ca în Bucureşti un ardelean să ţină cu Universitatea... dar nu mai contează", a spus zâmbind ministrul.

Lucian Bode speră ca Dinamo să promoveze în Superligă la finalul actualului sezon, să iasă din insolvenţă şi în 2026 să poată juca pe noua arenă în cupele europene.



"Este important ca Dinamo să ajungă în acest an în Liga I. Pentru că în cursul zilei de azi am avut o discuţie foarte bună cu unul dintre cei care s-au angajat să susţină financiar echipa de fotbal Dinamo, cea care acum e în Liga a II-a. I-am felicitat pentru rezultatul de aseară. Iar în condiţiile în care vor reuşi să ajungă pe prima scenă a fotbalului românesc, ne-am angajat ca împreună cu cei din conducerea clubului Dinamo să găsim soluţii pentru ca echipa care azi e în Liga a III-a, adică echipa CS Dinamo, să devină pepinieră pentru echipa Dinamo care sper eu că va evolua din acest an în Liga I. Noi avem academia de fotbal CS Dinamo, avem echipa CS Dinamo în Liga a III-a... şi nu cred că e sănătos să avem 7-8 echipe Dinamo. E foarte important ca Dinamo să iasă din insolvenţă, să îşi rezolve problemele, şi mai târziu să asigurăm pepiniera clubului prin academia cde fotbal şi să fim parteneri în acest proiect Dinamo 2026 când sperăm noi să avem şi echipă de cupe europene şi stadion la cele mai înalte standarde", a spus Bode, potrivit Agerpres.

