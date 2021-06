Legumele pe care să NU le combini NICIODATĂ cu roșiile. Probleme serioase dacă faci asta

Consumul de roșii ar putea proteja împotriva diferitelor boli, inclusiv boli de inimă și cancer. Totuși, există unele alimente ce nu trebuie niciodată combinate cu roșiile.

Roșiile nu trebuie mâncate laolaltă cu varza roșie, cu mazăre sau ceapă. Altfel, te poți alege cu probleme digestive.

Nici combinația roșii-castraveți nu este una fericită pentru stomac. Explicația ar fi că roșia este un fruct, în timp ce castravetele este o legumă. Deși combinația roșii-castraveți face minuni într-o salată, nu au același timp de digestie: castravetele este digerat rapid, în timp ce roșia mai lent, care ar avea drept consecință disconfortul digestiv și durere în regiunea abdominală. Această teorie a unei combinații bune sau rele de alimente este susținută de medicul nutriționist Molly Knudsen, potrivit DC MEDICAL.RO

În lista combinațiilor de alimente proaste mai găsim:

Proteine ​​/ carbohidrați complecși

Proteină / proteină

Cereale / acizi / produse lactate

Banane / lactate

Fruct / iaurt

Fasole / produse lactate / fructe

Ouă / fructe / fasole / produse lactate

Fructe la sfârșitul mesei

Lămâie / castraveți / produse lactate

Porumb / banane, curmale sau stafide.

Obişnuieşti să mănânci brânză cu roşii? Ce se întâmplă în 5 zile dacă...

Roșiile reprezintă un aliat de bază în curele de slăbire. În urma unui regim cu roşii şi brânză, poți să slăbești, dar şi să-ţi detoxifici organismul în doar cinci zile.

Ziua 1

Mic dejun: un ou fiert şi un pahar cu suc de roşii

Prânz: 50 de grame de brânză şi 2 roşii

Cină: 100 de grame de piept de pui la grătar şi o salată de roşii cu 50 de grame de brânză

Ziua 2

Mic dejun: o roşie, un ou şi două felii de pâine neagră

Prânz: 2 roşii şi 50 de grame de brânză

Cină: o salată de legume din 2 roşii, 2 castraveţi, ceapă verde, salată verde, puţin ulei de măsline şi 100 de grame de brânză

Ziua 3

Mic dejun: o roşie, un ou fiert şi 50 de grame de brânză

Prânz: 2 ouă fierte, o salată de roşii cu ulei de măsline şi o felie de pâine neagră

Cină: supă cremă de roşii

Ziua 4

Mic dejun: 2 roşii, somon şi o felie de pâine prăjită

Prânz: un ou fiert, 2 roşii şi 50 de grame de brânză

Cină: o salată de legume din 2 roşii, 2 castraveţi, ceapă verde, salată verde, puţin ulei de măsline şi 100 de grame de brânză.

Ziua 5

Mic dejun: 2 roşii şi 2 ouă fierte

Prânz: salată de roşii şi castraveţi, 50 de grame de brânză şi o felie de pâine neagră

Cină: supă cremă de roşii.

Nu uitați: înainte de a începe o dietă, e indicată opinia unui specialist, mai ales dacă aveți anumite probleme de sănătate.

Mihaela Bilic, de ce e mai bine pentru siluetă să mâncăm pâine la salata de roșii cu brânză

Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune că o felie de pâine este binevenită la acest meniu. În ceea ce privește salata de roșii, medicul spune că poate fi o mâncare sănătoasă, dar depinde cât ulei și câtă brânză adăugăm în salată. Porția zilnică de ulei ar trebui să fie de doar două linguri pe zi, în timp ce porția zilnică de telemea ar trebui să fie între 70 și 100 de grame.

„La roșie nu avem porții. Fiind o legumă, chiar dacă ea e un fruct din punct de vedere botanic, nu avem nici măcar fructoză. Este ridicol de mică, mai ales pentru cei care spun: nu mai mănânc pâine, că pâinea îngrașă, și mănânc roșiile goale cu brânză. Când mă uit la pachetele de brânză trase în țiplă, la 500 de grame, mi se pare ridicol, iar ăla de 100 nici nu poți să-l tai în două, este o felie mai grosuță. Brânza este un fel de superlapte, nu putem să-l mâncăm decât dacă la masa respectivă punem roșii și poate o feliuță subțire de pâine și gata, dar ni s-a dus rația de 300-400 de calorii și pare că nu am mâncat mare lucru”, a spus medicul Mihaela Bilic la un post TV.

„Brânza o putem mânca cu ușurință, nu are niciun strop de fibre, nu ne satură și dacă nu punem lângă ea niște legume și un strop de pâine, e grav pentru siluetă să ne săturăm cu brânză. Pâinea are glucidele, amidonul, iar brânza are proteine și grăsimi. Punându-le împreună avem o masă completă și, dacă punem și roșia, cu vitamine și minerale, este exemplul perfect de farfurie echilibrată, avem toate grupele de nutrienți. Nu putem spune că pâinea îngrașă, atâta vreme cât pâinea are 250 de calorii pe suta de grame, maximum, iar brânza poate să ajungă până la 300. La 100 de grame de brânză volumul este mic, ne poate păcăli. În schimb, la 100 de grame de pâine putem avea chiar o baghetă. Dacă nu le punem împreună, să ne săturăm un pic mai repede, riscăm să mâncăm tot calupul de brânză”, a mai spus ea.