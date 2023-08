Lazăr Gigel, expert în prevenirea antidrog, detalii despre aplicațiile SOS ANTIDROG

Federația Neguvernamentală Antidrog lansează platforma SOS ANTIDROG!

„Am sa raspund celor ce cu insistenta ne intreaba de ce doua aplicatii SOS ANTIDROG? Ideea a venit din partea Federatia Neguvernamentala Antidrog inca din anul 2022 ulterior adoptarii de catre Guvernul României a Strategiei Nationale Antidrog. Am asteptat Programul de Interes National si la o analiza mai atenta am realizat ca aplicatia nu poate fi inclusa in PIN intrucat este una nationala, iar PIN se aplica doar in doua Regiuni.

Ulterior au fost discutii cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, Agenția Națională Antidrog sa lansam impreuna aplicatia SOS ANTIDROG lucru la care cele doua institutii au achesat participand la intalniri tehnice de lucru in acest sens si multumesc d-nei Simona Butacu precum si domnului dr. Dok Bogdan.

Doamna ministru Natalia Intotero, numita ministru ca urmare demisiei d-nei Firea, este un om de toata buna credinta, doar ca domnia sa a avut alta viziune asupra componentelor tehnice de lucru, compozitiei etc raportat la intentiile si perceptia noastra si atunci asa cum este normal fiecare isi vede de propria aplicatie. N

oi dorim una facuta de specialisti de marca in IT intradevar costisitoare, servere securizate etc si ministerul isi doreste una facuta de studenti gratis, psihologi ce sa participe pro bono. Noi dorim un sistem integrat finanatat din resurse private cu responsabilitati clare. Desi la prima vedere poate parea atipica existenta a doua aplicatii pe acelasi subiect personal opinez ca ele pot fi complementare”, a scris Lazăr Gigel pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News