Jordan Chiles nu se lasă! Nouă mutare prin care vrea să îi ia Anei Maria Bărbosu medalia de bronz

Noile probe video au fost depuse de Federaţia Americană de Gimnastică (USA Gymnastics), duminică, la o zi după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a emis o decizie în favoarea unui apel al Anei Bărbosu, căreia i-a revenit medalia de bronz, transmite Reuters. De asemenea, lui Jordan Chiles i s-a solicitat să returneze medalia.

Ana Maria Bărbosu și echipa sa au făcut apel la TAS, arătând faptul că o contestaţie depusă de antrenoarea lui Chiles, Cecile Landi, privind rezultatele probei a fost făcută după ce s-a depășit termenul de un minut, dar şi faptul că americancei nu ar trebui să i se dea nota de 13,766 care a dus-o pe podium. Inițial, Jordan Chiles a avut un punctaj de 13,666, iar Ana Maria Bărbosu a obţinut 13,700.

Ce susține USA Gymnastics

Însă Federaţia Americană de Gimnastică a evidențiat că a oferit TAS imagini video care nu au fost disponibile organismului de conducere înainte de hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

”Timpul ştampilat, filmul arată că Landi a declarat prima dată solicitarea sa de a depune o contestaţie la masa de anchetă la 47 de secunde după ce scorul a fost postat, urmată de o a doua declaraţie la 55 de secunde după ce scorul a fost iniţial afişat”, a transmis USA Gymnastics, conform unui comunicat.

Decizia TAS de sâmbătă și cum arată clasamentul

Federaţia Internaţională de Gimnastică s-a pronunțat, sâmbătă seară, și a confirmat faptul că Ana Maria Bărbosu are medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice 2024, în urmai deciziei Diviziei Ad Hoc a TAS. Totodată, Tribunalul a admis doar contestaţia gimnastei Ana Maria Bărbosu, nu şi a Sabrinei Voinea.

Clasamentul a devenit următorul, după hotărârea de sâmbătă:

Locul 1. Rebeca Andrade (Brazilia) – nota 14.166

Locul 2. Simone Biles (SUA) – 14.133

Locul 3. Ana Maria Bărbosu (România) – 13.700

Locul 4. Sabrina Voinea (România) – 13.700

Locul 5. Jordan Chiles (SUA) – 13.666 (nota primită înaintea depunerii contestaţiei admise de arbitre după finală).

Ana Maria Bărbosu, după ce a aflat că TAS i-a dat medalia de bronz la JO 2024

”Eram în sufragerie, înconjurată de părinți, când am aflat că după ora 19 urma să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. Antrenorul meu de club m-a sunat și m-a întrebat dacă am văzut. Nu știam despre ce vorbește, dar m-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat”, a spus gimnasta Ana Maria Bărbosu. Vezi declarațiile aici!

Mesajul transmis de Federația Română de Gimnastică după decizia TAS

"Cu un ochi râdem, cu unul plângem. În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu.

“Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța: FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles in finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse.

FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.

Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4", se arată într-o postare pe o rețea socială a Federației Române de Gimnastică.

