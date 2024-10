Johnny Depp revine la Hollywood după scandalul care i-a făcut praf cariera. În ce nou film va juca

Citește și - Un autoportret al lui Johnny Depp, pictat într-o 'perioadă tulbure', a fost scos la vânzare - Foto

Johnny Depp va juca în viitorul lungmetraj alături dePenélope Cruz, anunță revista Variety.Cei doi au mai jucat împreună în filmele Blow, Murder on the Orient Express și Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

Noul film cu cei doi se va numi Day Drinker. Va fi realizat de Lionsgate, unul dintre cele mai cunoscute studiouri de film de la Hollywood. De asemenea, Lionsgate se află în spatele francizelor The Hunger Games, John Wick și The Expendables.

Care este povestea filmului

Filmul Day Drinker va fi axat în jurul unui barman de pe un vas de croazieră. Acesta face cunoștință cu o persoană misterioasă care își face veacul la bar în timpul zilei. Ambii vor face parte într-o lume criminală dubioasă.

Regizorul filmului va fi Marc Webb. Anterior, acesta a semnat The Amazing Spider-Man 1 și 2. De asemenea, va fi în spatele camerei pentru viitorul film Albă ca zăpada, o producție mult așteptată.

„Day Drinker combină un concept foarte comercial cu răsturnări de situație extrem de nebunești, toate puse într-o lume incredibilă, și nu există un cineast mai bun decât Marc sau doi actori mai perfecți decât Johnny și Penelope care să aducă la viață această lume”, a spus într-un comunicat Adam Fogelson, directorul grupului Lionsgate.

În acest moment, studioul nu a anunțat și când dorește să lanseze în cinematografe noul film cu Johnny Depp și Penelope Cruz.

Primul film al lui Johnny Depp la Hollywood după decembrie 2018

Totodată, rolul din Day Drinker va marca revenirea lui Depp într-o producție la Hollywood, după ce Amber Heard, fosta sa soție, a descris cum a fost o victimă a violenței conjugale. Totul a fost scris într-un editorial de opinie publicat în decembrie anul 2018 de The Washington Post.

Deși Heard nu l-a numit pe Depp direct în articol ca fiind persoana care a agresat-o, toți și-au dat seama cine este persoana la care făcea referire. Publicate în decembrie 2018 în mijlocul mișcării #MeToo din Statele Unite ale Americii, acuzațiile au fost rapid preluate de ziarele și tabloidele de pe întreg mapamondul.

A fost nevoit să renunțe la mai multe filme

Tabloidul britanic The Sun l-a numit pe Depp un „wife beater” (n.red. bătăuș de soție). Actorul a pierdut și un prim proces de defăimare intentat în Marea Britanie contra ziarului. După pronunțarea verdictului de către justiția din Marea Britanie decăderea lui Depp a fost totală. El a fost nevoit să renunțe și la rolul său din franciza de filme Fantastic Beasts, dar și la altele.

Între decembrie 2018 și 2022, când justiția din Statele Unite ale Americii, în cele din urmă, i-a dat câștig de cauză în urma unui proces intens mediatizat intentat contra fostei sale soții, Depp a mai jucat în doar două filme de epocă, însă mai puțin cunoscute, respectiv Waiting for the Barbarians (2019) și Minamata (2020).

Însă Depp a fost ales să joace în ambele înaintea apariției acuzațiilor contra sa. Ca o comparație, între 2010 și 2018 Depp a jucat în fiecare an în 3 sau 4 filme. De menționat este faptul că actorul american a jucat în 2023 într-un film francez după ce a fost ”boicotat” de Hollywood.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News