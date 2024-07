Joe Biden renunță la un posibil al doilea mandat

Într-un comunicat oficial transmis de președintele SUA pe X, însoțit de un scurt mesaj, acesta își exprimă susținerea pentru vicepreședintele Kamala Harris.

„Am decis să nu accept nominalizarea și să-mi concentrez toată energia asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul deplin și susținerea pentru ca Kamala să fie nominalizată ca reprezentantă a partidului nostru în acest an. Democrați — este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Hai să facem asta”, a transmis Biden colegilor săi democrați într-un scurt mesaj pe platforma de socializare.

Comunicat oficial: Biden se retrage din cursă

”Dragi americani, în ultimii trei ani și jumătate, am făcut mari progrese ca națiune. Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiții istorice în reconstrucția națiunii noastre, în reducerea costurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru seniori și în extinderea asistenței medicale accesibile pentru un număr record de americani.

Am oferit îngrijire esențială unui milion de veterani expuși la substanțe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranța armelor din ultimii 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Și am adoptat cea mai semnificativă legislație privind clima din istoria lumii. America nu a fost niciodată mai bine poziționată pentru a conduce decât este astăzi.

Știu că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi, poporul american. Împreună, am depășit o pandemie care apare o dată la un secol și cea mai gravă criză economică de la Marea Depresiune. Am protejat și păstrat democrația noastră. Și ne-am revitalizat și întărit alianțele din întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să servesc ca președintele vostru. Și, deși intenția mea a fost să candidez pentru realegere, cred că este în cel mai bun interes al partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea atribuțiilor mele ca președinte pentru restul mandatului meu.

Voi vorbi cu națiunea mai detaliat despre decizia mea mai târziu în această săptămână.

Deocamdată, permiteți-mi să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de toți cei care au muncit atât de mult pentru a mă vedea realeg. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această muncă. Și permiteți-mi să îmi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care mi le-ați acordat.

Cred și astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face - atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii”, a adăugat Biden.

