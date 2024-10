Joe Biden deplânge valul antisemitismului de la începutul războiului din Gaza: Creștere îngrozitoare în America și în întreaga lume

Președintele SUA, Joe Biden, a reacționat cu privire la”creșterea îngrozitoare” a antisemitismului în ultimul an.

Joe Biden, președintele american, a deplâns duminică o ”creștere îngrozitoare” a antisemitismului de la începutul războiului din Gaza, la comemorarea a șase ani de la atacul mortal asupra unei sinagogi din Pittsburgh, relatează AFP, citat de Agerpres.



Reamintim că în 2018, 11 credincioși evrei au fost uciși într-o sinagogă din Pittsburgh, în Pennsylvania, de un extremist de dreapta, în cel mai mortal atac antisemit din SUA.



Comemorarea atacului din acest an coincide, conform calendarului ebraic, cu ziua atacului fără precedent al Hamas din Israel de la 7 octombrie anul trecut, care a declanșat războiul în Gaza.



"Un an mai târziu, trauma acelei zile și consecințele ei sunt exacerbate de creșterea îngrozitoare a antisemitismului în America și în întreaga lume", a spus Biden, citat într-un comunicat.



Președintele american, a cărui administrație a sprijinit Israelul de la începutul conflictului, a declarat că a lansat înainte de 7 octombrie prima strategie națională de combatere a antisemitismului în țara sa.



"O implementăm în mod ofensiv", a spus el, adăugând că administrația sa cheltuiește 1,2 miliarde de dolari pentru a asigura securitatea fizică a sinagogilor, școlilor evreiești și organizațiilor nonprofit.



În plus, Departamentul de Justiție investighează și urmărește penal infracțiunile antisemite, a spus el.

Proteste în campusurile universitare din cauza războiului din Gaza

Campusurile universitare din SUA au fost zguduite la începutul acestui an de proteste împotriva războiului din Gaza.



Atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 a ucis 1.206 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifre oficiale israeliene.



Cel puțin 42.924 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în ofensiva israeliană asupra Fâșiei Gaza, conform cifrelor Ministerului Sănătății din teritoriul condus de Hamas, pe care ONU le consideră de încredere.

